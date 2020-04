Top 10: Duurste nieuwe auto's in Nederland

McLaren maakte maandag de prijs van de nieuwe 765LT bekend. Met een bedrag van minimaal € 412.000 is het een kersverse binnenkomer in de top tien van duurste nieuwe auto’s van Nederland.

Sterker nog, er is maar een handvol modellen dat meer moet kosten. Daarbij gaan we uit van auto’s die in een behoorlijk volume (zullen) worden geproduceerd en (nog) niet zijn uitverkocht. Denk daarbij aan een minimaal volume van 500 exemplaren.

Kortom, de recente stroom tweezitters van Aston Martin, Ferrari en McLaren zelf laten we even buiten beschouwing, net als de Zagato’s van deze wereld of een model als de Bentley Bacalar. De McLaren Senna zou zich met een productieaantal van 500 stuks en een prijs van € 1.002.097 moeiteloos gekwalificeerd hebben voor de lijst, ware het niet dat de auto al is uitverkocht. Wie desondanks € 1.195.000 heeft liggen, spoedt zich terstond naar Louwman Exclusive, want daar staat een wit exemplaar uit januari 2019.

De Bentley Mulsanne zou ook aanspraak hebben gemaakt op een aantal top tien noteringen, maar deze auto is net als de Rolls-Royce Ghost inmiddels uit productie.

De duurst verkrijgbare nieuwe auto is vermoedelijk de Lamborghini Aventador SVJ Roadster. We zeggen vermoedelijk omdat er geen Nederlandse prijs voor het model is bekend gemaakt. Wel is helder dat er voor het eerste exemplaar van de ‘normale’ Aventador SVJ € 580.934 is betaald, al rijdt er ook een exemplaar van € 623.859 rond. Ook in het eerste geval is niet direct duidelijk voor hoeveel er aan opties is opgeschroefd. Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachting dat een Roadster-versie versie nog duurder is.

Op plek twee volgt de Rolls-Royce Phantom. De vanafprijs werd eind 2017 bepaald op € 545.000. Bij het Britse merk loopt de prijs dankzij de optielijst echter al snel op, getuige een exemplaar met 10 kilometer op de teller bij Cito Motors. Daar hangt namelijk een prijskaartje van € 646.101 aan.

Bij de Rolls-Royce Cullinan Black Badge is het een vergelijkbaar verhaal. De vanafprijs is weliswaar vastgesteld op € 472.129, maar daar komt met wat opties al snel bijna een ton bovenop. Als je geen puf hebt er een samen te stellen kan je andermaal bij Cito Motors terecht, maar dan wel met € 561.882. Gelukkig is de ‘gewone’ Cullinan er al voor € 415.215.

De Lamborghini Aventador S valt met een basisprijs van € 459.531 net buiten de top drie. De Ferrari SF90 Stradale zit de concurrent uit Sant'Agata Bolognese op de hielen met een vanafprijs van €449.661. De 812 GTS is met €425.874 net wat minder kostbaar.

De McLaren 765LT komt met zijn prijs van € 412.000 dus binnen op plek acht. Daarmee blijft hij de 720S Spider en Aston Martin DBS Superleggera Volante voor. De open 720S kost in Nederland € 343.000, terwijl de Aston Martin naar verluidt voor minimaal zo’n € 325.000 van eigenaar wisselt, al kan dat bedrag ook zomaar flink hoger liggen. Kortom, het is niet direct duidelijk wie er hoger eindigt. De hekkensluiter is wel duidelijk; dat is de Ferrari F8 Spider.