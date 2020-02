Speciaal voor Noord-Amerika: Vantas

In Amerika heeft een gloednieuw automerk het levenslicht gezien. HAAH Automotive Holdings heeft namelijk het merk Vantas aangekondigd. De informatie is nog wat schaars, maar een foto suggereert de komst van een hernoemd Chinees product.

HAAH kunnen we kennen als samenwerkingspartner van Chery Automobile, één van de grootste fabrikanten uit China. De auto's van het nieuwe Amerikaanse merk Vantas maken gebruik van hetzelfde Chery-platform. De eerste Vantas wordt gebouwd op de basis van de Chery Exeed, een premium-SUV die nu enkel op de Aziatische markten te vinden is. Er wordt bij het persbericht één foto meegestuurd van een Chinese Exeed. Het zou dus best wel eens kunnen dat Vantas voortborduurt op dit ontwerp. Vantas is echter ontwikkeld door en voor de Amerikaanse markt en ook de productie vindt in Amerika plaats, dus met zekerheid durven we het nog niet te zeggen.

Naast een foto van de witte Chinese SUV wordt over de auto niets meer bekendgemaakt, maar Vantas zegt ver te zijn met de ontwikkeling van zijn eerste auto. Het merk maakt binnenkort meer bekend over wanneer die op de Amerikaanse en Canadese markt zal verschijnen. Wel worden de nieuwste zelflerende technieken met 360-gradencamera's aangekondigd, iets waar - je raadt het al - later ook meer over bekend wordt gemaakt.

Voor een beter beeld hebben we zelf nog meer foto's van de Chery Exeed aan dit artikel toegevoegd.