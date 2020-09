Speciaal voor Amerika: T-Go!

HAAH Automotive Holdings is een Amerikaanse onderneming die zich onder meer bezighoudt met het opzetten en uitrollen van verkoopnetwerken van Europese en andere niet-Amerikaanse merken. Onder de merknaam Vantas worden straks 'premium-SUV's' van het Chinese Chery verkocht, auto's die Chery zelf onder merknaam Exeed verkoopt. Aanvankelijk zou HAAH Automotive ook het Chinese merk Zotye naar de Verenigde Staten halen, maar dat introductiefeestje is voorlopig uitgesteld. HAAH Automotive stampt nu alsnog een tweede merk uit de grond: T-Go.

Net als Vantas is T-Go een naam die HAAH Automotive heeft bedacht om bestaande Chinese producten mee aan de Amerikaanse man te brengen. Nog een overeenkomst met Vantas: ook de auto's van T-Go zijn reeds bestaande modellen van fabrikant Chery. De naam T-Go is ongetwijfeld een verbastering van modelnaam Tiggo die Chery hanteert. Chery heeft in Zuid-Amerika een aantal Tiggo's op de markt, maar in China is het aanbod werkelijk gigantisch. De fabrikant verkoopt er de Tiggo 2, Tiggo 3, de New Tiggo 4 naast de oude Tiggo 4, de Tiggo 5, de Tiggo 7, de Tiggo 7 Pro én de Tiggo 8. Stuk voor stuk zijn het SUV's of cross-overs, en daarmee heeft Chery een gigantisch hoogpotig aanbod.

HAAH Automotive gaat de Chery-producten niet kant en klaar importeren. Het bedrijf gaat modellen van Chery die op het T1X-platform staan, in delen importeren. Samen met Amerikaanse onderdelen worden de auto's in de Verenigde Staten geassembleerd. Het eerste model dat T-Go op de Amerikaanse markt brengt, wordt 'een compacte SUV'. Het bedrijf zegt dat het in 2024 nog minstens twee andere modellen aan zijn leveringsgamma toevoegt.