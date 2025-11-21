Van alle Chinese autofabrikanten exporteert Chery de meeste auto’s. Jawel: meer dan BYD! Daar gaan we steeds meer van merken in Nederland. Chery is onlangs bestempeld als de snelst groeiende autofabrikant in de gezaghebbende Fortune 500-ranglijst van succesvolle ondernemingen, en zal ook onder de eigen merknaam actief worden in Europa.

Pas in 1997 startte Chery met auto’s produceren. Sindsdien heeft het merk meer dan 15 miljoen auto’s wereldwijd verkocht. In het Duitse Raunheim heeft de fabrikant zijn eigen centrum voor onderzoek en ontwikkeling en in Spanje produceert Chery sinds eind vorig jaar auto’s voor de Europese markt in een voormalige Nissan-fabriek. Daar wordt voor het Spaanse automerk Ebro de S700 plug-in hybride gebouwd, wat in feite een Chinees product is van Chery.

De tot nu toe hier gepresenteerde modellen van Omoda en Jaecoo zijn dan ook nog maar het begin van Chery in Nederland. Volgend jaar al kunnen we de Omoda 4 verwachten: een compacte cross-over met een lekker opvallend uiterlijk. Dit instapmodel gaat waarschijnlijk de strijd aan met de Peugeot (e)-2008 en zal als EV én als benzine-hybride verkrijgbaar zijn.

Tegelijkertijd heeft moederbedrijf Chery ook plannen om het merk Chery in Nederland te introduceren. Want ja, dat bestaat ook, maar is tot nu toe in een beperkt aantal Europese landen te koop. Zo is in Groot-Brittannië de Chery Tiggo 7 (foto boven) verkrijgbaar, een SUV. Nog dit jaar volgt daar de Tiggo 9: een zevenzitter. Deze Chery’s worden relatief nog goedkoper in de markt gezet dan de modellen van Jaecoo en Omoda.