Chery toont nieuwe Tiggo 7

De Chinese fabrikant Chery voert onder het label Tiggo een uitgebreide reeks cross-overs en SUV-achtigen. Eén daarvan is de Tiggo 7, een 4,5 meter lange cross-over die in 2016 op de markt werd gebracht (foto 5 en 6). Al in 2018 werd de auto in gefacelifte vorm gepresenteerd. Deze bijgewerkte versie (foto 7 en 8) werd omgedoopt tot Tiggo 7 Fly. Meer bijzonderheden: dit jaar werd de Tiggo 7 in Zuid-Amerika in aangepaste vorm op de markt gebracht (foto 9 en 10). Die auto heeft weer een andere invulling van zowel front als kont. Chery, dat niet vies is van het naast elkaar voeren van twee generaties van één model, laat nu al foto's zien van de volledig nieuwe Tiggo 7.

De nieuwe Tiggo 7 heeft een opvallend grote grille, een exemplaar dat aan weerszijden wordt geflankeerd door enigszins agressief de wereld in turende koplampen. Andere opvallende designkenmerken zijn het knikje in de koets ter hoogte van de C-stijl en achterop - hoe kan het ook anders tegenwoordig - krijgt de cross-over verlichtingsunits die met elkaar verbonden zijn door een lichtbalk. Hoe het binnenste van de nieuwe Tiggo 7 er precies uit komt te zien, geeft Chery nog niet vrij. Chery levert de Tiggo 7 straks met een geblazen 1.5 én met een 1.6 die van een turbo is voorzien. De eerste levert 156 pk, terwijl de 1.6 het tot 197 pk schopt. Meer informatie volgt binnenkort.