Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben veel autofabrikanten de Russische markt de rug toegekeerd. Zo ook Volkswagen, dat als gevolg daarvan onder meer de GAZ-fabriek in Novgorod achterliet. Die fabriekshallen blijven niet leeg. Sovjetmerk Volga is terug en gaat er in ieder geval deze SUV produceren.

Maak kennis met de Volga K50, een auto die helemaal niets te maken heeft met de als statig bedoelde sedans voor hooggeplaatste Russische ambtenaren waar het merk lang bekend om was. De Volga K50 is de eerste auto van het nieuw leven ingeblazen merk. Feitelijk is er maar weinig Volga aan.

De Volga K50 is namelijk gewoon een SUV van een Chinese fabrikant. Aanvankelijk zou Volga met Changan in zee gaan, maar die plannen zijn op niets uitgelopen. Wel heeft het moederbedrijf van Volvo een deal met Volga gesloten. Op basis van een eerder getoond silhouet van de auto vermoedde AutoWeek al dat de eerste auto van het herboren Volga een Geely Xingyue L zou zijn. Dat blijkt te kloppen. Op de Russische markt wordt die Xingyue L al verkocht als Geely Monjaro. Net als het Chinese origineel is de Volga K50 4,77 meter lang en heeft hij een wielbasis van 2,85 meter. Onder de kap ligt een 238 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Het blijft niet bij de K50. Er komen nog meerdere SUV's en zelfs een sedan aan. Ook dat worden gewoon gerebadgete Geely's.

Interessant: de Geely Xingyue L blijkt populair. Ook Renault verkoopt er namelijk eigen versies van. Zowel deze Grand Koleos als deze Renault Filante is op de SUV gebaseerd.