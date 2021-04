Geely Xingyue L is nieuw vlaggenschip

Geely breidt z'n aanbod op het met Volvo en Polestar gedeelde CMA-platform uit met deze Xingyue L. Een SUV die niet alleen qua formaat bovenaan de Geely-voedselketen komt te staan. De Xingyue L is de - zoals de naam al aangeeft - de grote broer van de Xingyue. Ook staat ie net even wat hoger in de markt dan de Preface, een strak gelijnde sedan die eveneens de CMA-basis onder zich heeft. Gedetailleerde afmetingen geeft Geely nog niet, maar met een wielbasis van dik 2,84 meter is het duidelijk dat-ie een slag groter is dan Volvo XC40 en Polestar 2 die we hier op die basis kennen.

Niet alleen qua grootte, maar ook qua uitstraling moet dit volgens Geely duidelijk het nieuwe vlaggenschip van het merk Geely zijn. De auto is volledig in China en voor China ontworpen. Toch stelt Geely dat de Xingyue L op den duur ook in markten buiten China te vinden zal zijn. Er zijn 'wereldwijde plannen' voor dit model. Wie weet doet de Xinyue L dus op den duur ook Europa aan, al is het dan nog even de vraag onder welke naam.

Ook lijkt het in dat geval waarschijnlijk dat Geely er een elektrische aandrijflijn in lepelt, zoals dat uiteraard kan met de CMA-basis. Die ligt er nu namelijk nog niet in. De Xingyue L beschikt over een geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor (die we hier ook in Volvo's treffen) die - afhankelijk van de gekozen versie - 218 pk en 325 Nm of 238 en 380 Nm pk levert. Het vermogen gaat via een zeventraps automaat van Geely of achttraps automaat van Aisin naar alle vier de wielen. De snelste versie van de Xingyue L sprint volgens Geely in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

In het interieur van de Xingyue L gaat het er alleraardigst aan toe. Het oogt opgeruimd en modern, met als grootste eyecatcher het behoorlijk met beeldschermen gelardeerde dashboard. Sterker zelfs, direct naast het stuur begint een infotaimentscherm dat maar liefst een meter breed is en pas helemaal rechts op het dashboard weer ophoudt. Het infotainmentsysteem krijgen we nog niet te zien, maar dit belooft wat. Bekleding van Suède, een Bose-audiosysteem met tien speakers, hoogwaardige materialen en in 72 verschillende kleuren in te stellen sfeerverlichting zorgen verder voor een luxueuze beleving. Daarnaast kan de Xingyue L niveau 2 autonoom rijden en kan-ie zelfstandig naar een parkeerplaats rijden en inparkeren tot op 200 meter afstand van de bestuurder. Via over-the-air-updates houdt Geely de Xingyue L scherp en rolt het op den duur meer functies uit.

In China is de Xingyue L over enkele weken al te bestellen, we wachten in spanning af wat Geely er buiten China mee van plan is.