Sommige tankstations zitten zonder benzine na topdrukte

Bij sommige tankstations in Nederland is er schaarste aan E10-benzine of is de voorraad zelfs op. Dat komt door de enorme afname van afgelopen weekend, wegens de accijnsverlaging.

Wie maandag wil tanken bij een klein, onbemand pompstation kan zomaar pech hebben. Het was afgelopen weekend door de accijnsverlaging zó druk aan de pomp, dat de E10-benzine op sommige plekken al op is. "Dit is nog nooit gebeurd”, zegt Ewout Klok van de Belangenvereniging Tankstation tegen het Algemeen Dagblad. Klok noemt de drukte van afgelopen weekend ‘extreem’. "Veel mensen hebben gewacht met tanken tot de accijnsverlaging vrijdag inging. Het was daardoor zo druk, dat is nooit eerder voorgekomen. Qua bevoorrading was het niet te verhapstukken."

Dankzij de historische accijnsverlaging daalde de gemiddelde landelijke adviesprijs van E10 (euro95) met 21 cent naar €2,25 per liter. Grote ketens als Shell en BP hebben geen problemen. "Die hebben een grote capaciteit. Maar kleine stations, vooral de onbemande, kunnen wel tekorten hebben,” zegt Klok. "Bemande stations krijgen namelijk voorrang met bevoorraden.” Klok verwacht niet dat de problemen lang aanhouden. "Het is geen kwestie van schaarste, maar het is een logistiek probleem. Het wordt in rap tempo opgelost.”

Toen vrijdag de lagere prijzen van kracht gingen, was het aanvankelijk nog niet overdreven druk bij tankstations. Men sprak toen nog van 'ouderwetse drukte', zoals van voor de coronacrisis. Later op de dag trok het echter toch aan en waren er op diverse plaatsen zelfs wachtrijen voor tankstations. Het slechte weer van vrijdagochtend dempte de toestroom aanvankelijk waarschijnlijk iets.