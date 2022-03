Sombere voorspellingen over Amerikaanse automarkt

De cijfers van Cox, boven tafel getoverd door Reuters, zien er niet goed uit. Het bedrijf gaat nu uit van 15,3 miljoen verkochte voertuigen in de Verenigde Staten in 2022, 700.000 minder dan het in januari voorspelde. Daarbij moet ook nog worden aangetekend dat zelfs die 15,3 miljoen alleen wordt gehaald als er ‘significante verbeteringen’ komen op het gebied van de toeleveringsketen, verbeteringen die op dit moment nog niet of nauwelijks in zicht zijn.

Een voorspelling over de Amerikaanse automarkt is voor ons Europeanen niet direct relevant, maar totaal irrelevant is het nu ook weer niet. Het gebrek aan onderdelen en grondstoffen als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne speelt immers wereldwijd.

De gevolgen daarvan werken in de VS nog sterker door naar de uiteindelijke klant dan bij ons, omdat dealers daar al heel lang gewend zijn om vooral uit voorraad te leveren en ook grotendeels hun eigen marge mogen bepalen. Een gebrek aan voorraad leidt dus vrijwel direct tot hogere prijzen, waarbij het nu al een tijdje zo is dat een jong gebruikte voorraadauto geregeld meer waard is dan een nieuw en nog te bestellen exemplaar. Populaire modellen schrijven in de eerste periode na ingebruikname soms zelfs bij, omdat dealers zitten te springen om nieuwe voorraad.

Volgens Reuters betekent dat ook dat een deel van de klanten – het deel dat zo’n hoger bedrag niet wil of kan betalen – afhaakt. Als gevolg daarvan is het jaarinkomen van de gemiddelde nieuwe-autokoper in de VS inmiddels 124.000 dollar, ofwel zo’n €113.000.