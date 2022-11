Snellaadtarieven Fastned omlaag

Het is twee maanden geleden dat Fastned voor het laatst zijn tarieven veranderde. Toen kwam er bijna 22 procent bij: het tarief steeg van €0,68 naar €0,83 per kWh. Nadat de prijzen in oktober ongemoeid werden gelaten, is er nu goed nieuws voor de Fastned-klanten: de tarieven dalen weer. Voortaan betaal je in Nederland 74 cent per kWh.

Waar de tarieven voor Fastned-Goldmembers – die €11,99 per maand aan abonnementskosten betalen – eerder apart werden bepaald, worden die nu aan de reguliere tarieven verbonden. Voortaan geldt voor hen een vaste prijsreductie van 30 procent over het reguliere tarief, dus zij betalen 51,8 cent per kWh. Die reductie geldt overigens in elk land waarin Fastned zijn snellaadpalen heeft staan. In België en Duitsland betaal je voortaan ook €0,74 (regulier tarief), in Frankrijk is dat €0,59 per kWh. In Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk betaal je respectievelijk 0,69 franc en 0,73 pond. Bij Fastned-concurrent Ionity blijft het tarief vooralsnog €0,79 per kWh, een prijs die al sinds begin 2020 staat. Gebruik je een ANWB-laadpas, dan kost een kWh €0,83 bij snelladen – al betaal je met die pas bij Ionity- en Fastned-palen alsnog het tarief van die aanbieders, dus ben je daar goedkoper uit.