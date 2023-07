Smart #1 – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Smart #1 is niet zomaar een nieuwe Smart, maar de auto waarmee Smart een geheel nieuw tijdperk betreedt. De elektrische vijfdeurs is serieuzer dan een Smart ooit was, maar kost met dik 41 mille ook serieus geld. Wat krijg je voor dat absolute minimum?

Smart #1 Pro+ - €42.395

De Smart #1 is de eerste van voorlopig drie nieuwe EV’s op Geely’s SEA2-platform. Daarmee is hij familie van de Volvo EX30, maar zoals we eerder al concludeerden is de Smart langer én duurder dan die Volvo. Wie had dat gedacht. De nieuwe Smart is er vooralsnog in drie uitvoeringen, waarbij we de tijdelijke Launch Edition even negeren. De topversie is de razendsnelle Brabus, die zich natuurlijk vooral onderscheidt met zijn vierwielaandrijving en 438 pk. De twee resterende versies worden allebei aangedreven door één elektromotor, die 272 pk aan de achterwielen aflevert. Het accupakket is in alle gevallen gelijk en meet 66 kWh (netto 62). Keurig!

Ook als we kijken naar de uitrusting, komt de eenvoudigste Smart #1 op het eerste gezicht maar heel weinig tekort. De instapversie heet dan ook ‘Pro+’, wat in ieder geval ruimte schept voor (al dan niet amateuristische) uitvoeringen zonder ‘+’. De Pro+ komt eigenlijk in niets over als een basisversie. Alle veiligheidssystemen en rijhulpjes, een panoramadak, 19-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een verschuifbare achterbank, sfeerverlichting in 64 kleuren en climatecontrol met twee zones zijn bijvoorbeeld allemaal standaard, waarmee de Pro+ gewoon een luxueuze auto is.

Bovendien lijkt er heel wat te kiezen op het gebied van kleuren. Voor de buitenzijde kun je alle beschikbare lakkleuren zonder meerprijs selecteren, waarbij het met kunstleer afgewerkte interieur afhankelijk van die exterieurkleur is uitgevoerd in donker ‘After Dark’ of licht ‘Lightning’. Dat beperkt de keuze trouwens wel wat, want een blauw exemplaar met een licht interieur – toch een klassiek mooie combi – lijkt bijvoorbeeld niet mogelijk.

Toch nog nadelen

De Smart #1 zit als Pro+ dus uitstekend in zijn spullen en heeft dezelfde accu en dezelfde elektromotor als de Premium. Is er dan nog wel een reden om voor die €2.500 duurdere versie te kiezen? Wellicht onverwacht: toch wel. Dat begint al - toch – op het gebied van uitrusting. De Premium heeft bijvoorbeeld echt leer in plaats van kunstleer, staat op 20-in plaats van 19-inch lichtmetaal, heeft meer speakers en parkeersensoren en iets als een ‘foot kick’-functie voor de achterklep, die daarmee met een schop onder de bumper kan worden geopend. Aan de buitenzijde vallen ook de matrix-ledkoplampen op. Die schijnen niet alleen om tegen- en voorliggers heen, maar zien er met hun wat donkerder behuizing en priemende lensjes ook wat meer ‘premium’ uit.

Wel 3-fase, geen warmtepomp

Volgens de prijslijst is er nog een heel belangrijk verschil tussen de Smart #1 Pro+ en de Premium, namelijk de veel snellere driefasenlader van laatstgenoemde. Smart liet echter eerder al weten dat die 22 kW-lader in Nederland standaard zal zijn op alle aan klanten geleverde #1's, dus dat verschil vervalt. Deze keuze verklaart ook waarom de Smart in basis 1.000 euro duurder is dan eerder aangekondigd, maar daar staat dus ook wat tegenover. Wel doet de Smart #1 Pro+ het zonder warmtepomp, een voorziening die de duurdere versies wel hebben. In de winter kan dat best wat verschil opleveren als het gaat om actieradius en dat effect is op papier al te zien. Ondanks zijn grotere wielen komt de Premium volgens de WLTP-testcyclus namelijk 440 in plaats van 420 kilometer ver. Dat kan samen met de nog betere uitrusting een reden zijn om toch voor de Premium te gaan, al zul je dan wel moeten wennen aan het idee om 45 mille te besteden aan een Smart.