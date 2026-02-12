Het leveringsgamma van Ford is in de afgelopen jaren uitgedund. De Fiesta is er niet meer en ook de Focus behoort tot het verleden. Wie een plug-in gezinsauto zoekt die nog praktischer is dan de Ford Kuga PHEV, kan straks ook bij Ford terecht. De Ford Tourneo Connect PHEV komt namelijk tóch naar Nederland.

Wat niet is, kan altijd nog komen. De Ford Tourneo Connect PHEV die begin 2024 debuteerde, zou niet naar Nederland komen. De importeur gaf destijds aan zich op de volledig elektrische E-Tourneo Courier te richten. Dat feest ging niet door. Medio vorig jaar schreef AutoWeek dat die elektrische ludospace in ieder geval voorlopig toch niet in Nederland op de markt zou komen. Wat heeft Ford nu besloten? Juist: de plug-in hybride Ford Tourneo Connect PHEV komt tóch onze kant op. Dat kan AutoWeek exclusief melden.

De Ford Tourneo Connect PHEV is de plug-in hybride personenautoversie van de Transit Connect. Voor wie het overzicht een beetje kwijt is: de Transit-familie bestaat in vier vormen en twee smaken. De bestelautoversies heten Transit, de personenautoversies Tourneo. Die aanduiding wordt gevolgd door een naam voor het soort model. Van klein naar groot: Courier, Connect, Custom en simpelweg 'Transit'.

Waar de Ford Tourneo/Transit Custom als basis dient voor de Volkswagen Transporter, dient in het geval van de Ford Tourneo Connect PHEV juist een Volkswagen als basis: de Caddy. De Ford Tourneo Connect PHEV wordt aangedreven door een 150 pk krachtig samenspel van een benzinemotor en een elektromotor. Schakelen gaat met een zeventraps DSG-automaat. Het elektrisch bereik: tot 110 kilometer. Snelladen kan met maximaal 50 kW.

Exacte prijzen hebben we nog niet, al kan AutoWeek je wél al indicatieprijzen voorschotelen. De Ford Tourneo Connect PHEV komt als Trend en Titanium onze kant op. Daarnaast kun je kiezen uit twee lengteversies. Voor de Ford Tourneo Connect PHEV Trend ben je zo'n €38.000 kwijt, voor de rianter uitgeruste Titanium zo'n €40.000. De langere Grand Tourneo-versies die ook nog eens plek bieden aan zeven in plaats van vijf inzittenden zijn zo'n €2.900 duurder.