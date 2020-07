Ford Tourneo Connect en Transit Connect als Active!

Ford kwam medio vorige maand onverwacht uit de hoek door van de Transit en de Transit Custom, de grote en middelgrote bestelversies van de Transit-familie, ruig uitgedoste Trail-versies te presenteren. Die Trail-smaken hebben geen vierwielaandrijving, maar wel een mechanisch sperdifferentieel én stoer ogende uiterlijke aankleding. In het Verenigd Koninkrijk stelde Ford gelijktijdig met de Trail-versies hagelnieuwe Active-smaken van de Transit en Transit Custom aan de wereld voor. Nu breidt Ford er zijn avontuurlijk aangeklede Transit-gamma uit met met Active-versies van de Tourneo Connect, het kleinste lid van de Transit-familie.

In Nederland levert Ford alleen de Transit Connect, dus de bestelversie van de compacte ruimtelijke Ford. Personenversie Tourneo Connect is hier niet leverbaar. In het Verenigd Koninkrijk staan beide versies wél op de prijslijst en dus worden ze allebei overgoten met de Active-saus die wij in Nederland van onder meer de Ka+, Fiesta en Focus kennen. De receptuur is daarbij nauwelijks veranderd. Ook de Transit Connect en Tourneo Connect worden rondom voorzien van kunststof bumpers compleet met zilverkleurige delen die als skidplates door moeten gaan. Zwarte kunststof wielkastranden? Van de partij. Daarbij komt het tweetal aan de voorzijde 2,4 centimeter hoger te staan. Achter neemt de bodemvrijheid met 0,9 centimeter toe. Optioneel levert Ford een mechanisch sperdifferentieel in het stoer aangeklede tweetal, een duo dat verder te herkennen is aan hun aangepaste grille en speciale 17-inch lichtmetalen wielen. Dakrails zijn standaard. Het interieur wordt onder meer aangekleed met speciale instaplijsten en afwijkende bekleding

In het Verenigd Koninkrijk zijn de nieuwe Active-versies alleen te krijgen met de 100 en 120 pk sterke versies van de 1.5 EcoBlue-diesel, zowel in combinatie met een handgeschakelde zesbak als met automaat. Het sperdifferentieel is alleen te krijgen in combinatie met de sterkste motorversie met handbak. Het is niet aannemelijk dat de Transit Connect in Nederland als Active beschikbaar komt. We zijn in afwachting van een reactie van Ford Nederland om daar zekerheid over te krijgen.