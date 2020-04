Skywell toont eerste elektrische SUV

Skywell is een merk van moederbedrijf Sky-well New Energy Automobile Group, een merk met de weinig fantasievolle slogan 'Skywell: all is well.' De Chinese fabrikant start enthousiast. Het merk meldt dat het omstreeks 2025 vier volledig elektrische modellen in zijn showrooms hebben staan, auto's die gebruik maken van één van de twee EV-platforms die het merk op de planken heeft liggen. Deze BE11 mag het elektrische spits afbijten.

De EB11 is een 4,7 meter lange SUV met een wielbasis van 2,8 meter. Over het uiterlijk van de BE11 kunnen we kort zijn: dat is weinig verrassend. Ook deze nieuwkomer heeft namelijk een over de gehele breedte van de bilpartij lopende strook verlichting en een voorzijde waarmee de auto ietwat agressief, maar niet overdreven nijdig, de wereld in tuurt. In het binnenste krijgt een fors digitaal display een prominente plek op de middenconsole. Hieronder lijken we wat Mercedes-achtige knoppen waar te nemen, al is de rest van het dashboard gewoon voorzien van een eigen ontwerp. Opvallend zijn de brede lamellen in de bovenste laag van het dashboard. Technische specificaties houdt Skywell vooralsnog onder de pet, al zegt het merk wel dat de actieradius op zo'n 500 kilometer ligt.