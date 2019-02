Skoda toont dashboard Kamiq

Skoda verblijdt ons in aanloop naar de Autosalon van Genève vast met het interieur van de nieuwe compacte SUV met de naam Kamiq. Als het dashboard je bekend voorkomt, is dat niet vreemd.

De Kamiq is weer een uitstekend voorbeeld van een auto die stukje bij beetje wordt onthuld. We verontschuldigen ons dus ook maar vast voor de mensen die daar niet tegen kunnen, maar na het typeplaatje krijgen we nu toch echt het complete dashboard te zien. Dat is natuurlijk helemaal Skoda-nieuwe-stijl. Een hooggeplaatst, groot scherm dat als een los element bovenop prijkt is het opvallendste kenmerk, maar we zien ook opnieuw een digitaal instrumentarium en een bijzonder opgeruimd geheel.

Heel verrassend is het Kamiq-dashboard echter niet. Dat er zichtbare familiebanden zijn met een andere nieuwe Skoda is natuurlijk niet zo gek, maar deze werkplek lijkt als twee druppels water op die van de Scala. Het enige verschil met het eerder getoonde binnenste van die auto lijkt op dit moment te zijn dat de Kamiq over een rond, en de betreffende Scala over een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel beschikt. Oordeel zelf:

De Kamiq is Skoda’s evenknie van de Seat Arona en Volkswagen T-Cross en gaat dus de strijd aan met modellen als de Renault Captur en Opel Crossland X. Wie de auto als eerste