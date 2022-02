Rusland en Oekraïne: de automobielindustrie

Vladimir Poetin schoffeert vandaag de wereld door zijn neus in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne te steken. Voor ons aanleiding om eens rond te neuzen in de automobielindustrie van Rusland. Wie daarbij alleen aan wat brakke Lada's denkt, vergist zich: Rusland is een serieuze speler op de wereldmarkt. En wist je dat in Oekraïne ook auto's worden gebouwd, zij het in bescheiden aantallen?

De Russische automobielindustrie was in 2020 goed voor 1.260.517 personenauto's, dat is 2,1 procent van de wereldproductie en 8,8 procent van de Europese. De grootste producent is AvtoVAZ uit Tolyatti, dat wij kennen van onder meer de Lada Kalina, Samara en Priora. De tweede plek is voor Avtotor, een assemblagelijn in Kaliningrad aan de Oostzee, waar diverse Kia's, BMW's, Hyundai's en Chevrolets (en voorheen ook Opels) in elkaar worden gezet voor de binnenlandse markt. In Moskou vinden we nummer drie: Avtoframos (foto 1), het Russische avontuur van Renault, waar de Dacia-modellen (maar dan onder de Renault-merknaam) voor de Russische markt van de productieband rollen. Volkswagen is in Kaluga, ten zuid-westen van Moskou, de vierde autoproducent van Rusland. Daar zien de Volkswagen Polo en Tiguan en de Skoda Rapid het daglicht en ook worden daar de 1.4 TSI en 1.6 MPI-motoren gemaakt. Ford Sollers is de nummer vijf van Rusland met fabrieken in Naberezhnye Chelny (ECoSport, foto 2) en Elabuga (Transit, Kuga, Explorer, S-Max en Galaxy) in Tatarstan in het zuiden en Sint Petersburg (Focus en Mondeo) in het westen.

En dan Oekraïne. Skoda bouwt sinds bijna twintig jaar auto's in de Eurocar-fabriek in Solomonovo, in het uiterste westen van Oekraïne, op het drielandenpunt met Slowakije en Hongarije. Vandaag de dag wordt daar, zei het in kleine aantallen, het volledige gamma van Skoda geassembleerd, aldus Eurocar. In het zuid-oosten van Oekraïne, in Zaporizja, vinden we ZAZ, ooit Oekraïne's grootste autofabriek waar in het verleden allerlei modellen van onder meer Kia, GM en Mercedes-Benz met twijfelachtige reputatie in elkaar werden gezet. Tegenwoordig rollen hier Lada Samara's en wat kleine vrachtwagens in zeer bescheiden aantallen van de band. Volgens het Oekraïnse verbond van automobielfabrikanten UkrAutoprom verlaten nog maar enkele honderden auto's per maand de fabrieken in het land.

Wat van die bescheiden Oekraïnse fabrieken straks nog over is, zal moeten blijken. Maar dat ook de Russische automobielindustrie zwaar zal lijden onder de aangekondigde sancties, lijkt onvermijdelijk.