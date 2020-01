Skoda schetst Vision In Concept

Kamiq, Karoq, Kodiaq. Alsof het cross-over- en SUV-aanbod van Skoda nog niet groot genoeg is, wordt die modellijst binnenkort uitgebreid met een nieuw model. De Vision In is een nog te onthullen showauto die vooruitblikt op die nieuwkomer. Eerder liet Skoda het binnenste van die op stapel staande concept-car al zien en vandaag laten de Tsjechen zien hoe het exterieur wordt vormgegeven.

De Vision In is een 4,26 meter lang studiemodel waarvan de productieversie overigens niet naar ons deel van de wereld komt. Het 'In' in zijn naam staat namelijk voor 'India'. Met zijn afmetingen is de op het MQB A0-platform geplaatste Vision In overigens twee centimeter langer dan de Kamiq die wij in Europa kennen. Wel blijft de Karoq zo'n twaalf centimeter groter, maar die auto wordt net als de Kamiq niet in India verkocht. De Indiase consument die een hoogpotige Skoda wenst, kan tot op heden alleen bij de Tsjechen aankloppen voor een Kodiaq.

Op designvlak zorgt de Vision In overigens niet voor grote verrassingen. De Skoda heeft, zoals we inmiddels gewend zijn binnen het gamma der hoogpotigen, een front waarbij de verlichting in twee delen is opgeknipt. Wel nieuw: de in de bumper verwerkte reflecterende strips worden door een bredere reflecterende strip met elkaar verbonden. De Vision In wordt 5 februari tijdens de Auto Expo in het Indiase New Delhi voorgesteld.