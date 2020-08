‘Skoda-medewerkers achten Octavia niet productierijp’

2020 staat bij de Volkswagen Groep in het teken van - naast corona - softwareproblemen . Na de veelbesproken ID.3 moesten onder meer ook de nieuwe middenklassers als de Golf en Octavia eraan geloven. Volgens Tsjechische media zijn de medewerkers van Skoda kritisch: “De Octavia was niet voldoende voorbereid op serieproductie.”

Volgens een Skoda-vakbondsman zijn de medewerkers zenuwachtig en boos. Dat laten ze in een brief weten, aldus het Tsjechische weekblad Škodovácký Odborář. Volgens de medewerkers is het herstellen van de softwareproblemen in de nieuwste generatie Octavia een gigantische tijdrovende klus waardoor het hele proces flinke vertraging oploopt en de werkdruk toeneemt. Bij voorgaande auto’s zou een software-update nog geen vijf minuten in beslag nemen, maar nu kost het per auto 30 minuten voordat het euvel verholpen is.

“We zijn dit nog nooit tegengekomen”, zei de Skoda-vakbondsman. “De productiegereedheid van de auto is in een zeer betreurenswaardige staat”. Volgens de medewerkers houden de problemen voorlopig nog niet op, want ook de komende Enyaq iV zou volgens hen met diverse softwareproblemen kampen. “De productie moet gemiddeld drie uur per auto worden stilgelegd om de problemen te verhelpen”, aldus de Tsjechen.

De nieuwe Volkswagen Golf, Seat Leon, Audi A3 en Skoda Octavia maken een flinke sprong vooruit op technische vlak, maar juist die nieuwe snufjes doet ze in het begin van hun levenscyclus de das om. Halverwege mei staakte Skoda de levering van de Octavia door problemen met het eCall-assistentiesysteem. In juni werd de levering weer hervat. In augustus volgde een terugroepactie voor alle al geleverde Octavia’s die tussen 21 november 2019 en 11 mei 2020 geproduceerd waren.

De Tsjechische woordvoering van Skoda wilde niet op het artikel uit het weekblad reageren.