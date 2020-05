Ook tijdelijke afleverstop Skoda Octavia

Volkswagen besloot eind vorige week tijdelijk te stoppen met het leveren van de nieuwe Golf. In de software van de Online Connectivity Unit (OCU) zou een fout zitten. Deze OCU-regeleenheid moet er onder meer voor zorgen dat er automatisch naar hulpdiensten wordt gebeld als er een ongeval plaatsvindt. Dit systeem zou in sommige auto's niet juist functioneren. Skoda heeft tegen het Duitse Automobilwoche verklaard dat ook de Octavia last heeft van deze softwarematige perikelen.

Een zegsman van Skoda heeft tegen het Duitse medium gezegd dat Skoda dezelfde maatregelen treft als Volkswagen met de Golf heeft gedaan. Dat betekent dat ook Skoda momenteel de uitrol van de Octavia in ieder geval tijdelijk heeft gestaakt. Volgens dezelfde Duitse publicatie controleren Audi en Seat momenteel of de nieuwe A3 Sportback en Leon ook te kampen hebben met het softwareprobleem. De Golf, Octavia, Leon en A3 Sportback delen hun technische MQB-basis met elkaar en dus is het niet verrassend dat deze complete reeks modellen met hetzelfde euvel te maken heeft.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse Skoda-importeur, al is het aannemelijk dat de Octavia ook in Nederland even niet wordt uitgeleverd tot het probleem uit de lucht is.