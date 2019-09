Skoda Kamiq past Monte Carlo-jasje tijdens IAA

Inderdaad, de Europese prijslijst. Níét de Nederlandse, laat de importeur weten. Daar is overigens geen specifieke reden voor, maar de Kamiq Monte Carlo zullen we niet via de officiële kanalen in ons land tegenkomen. Skoda voegt bij de uitvoering enkel cosmetische opsmuk aan de optielijst toe. Neem bijvoorbeeld de hoogglans-zwarte grille, de zwarte afwerkdelen in de bumpers en de standaard lichtmetalen 17-inchwielen. Binnenin bepalen sportieve stoelen en rode afwerknaden het beeld van het interieur.

De Kamiq is Skoda’s tweede SUV die in het Monte Carlo-jasje wordt gehesen. Eerder ging de Yeti ging hem voor. Naast de Kamiq beleeft ook de Scala in dezelfde nieuwe uitvoering zijn publieksdebuut tijdens de IAA in Frankfurt. Ook die versie gaat aan onze Nederlandse neus voorbij. De Monte Carlo-versie is een knipoog naar de rally-geschiedenis van het merk.