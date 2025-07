Skoda Favorit is de favoriet op bijzonder autofestival

Afgelopen weekend vond één van de geweldigste autofestivals plaats die onze wereld rijk is: het Festival of the Unexceptional. Een Skoda Favorit ging er met de eerste prijs vandoor.

Er zijn al genoeg autofestivals waar je struikelt over in puntgave conditie verkerende klassieke Bugatti's, Maserati's en Porsches. Dergelijke auto's tref je niet op het Britse Festival of the Unexceptional en dat maakt het nou juist zo leuk. Daar staat werkelijk alles in het teken van de stille helden van de wegen uit vervlogen tijden. Denk aan bijvoorbeeld de Nissan Sunny, Ford Escort en Peugeot 306. Hier tref je juist de auto's die ooit iedere straathoek bevolkten, maar nu vanwege hun stiekeme zeldzaamheid nét een tweede blik waard zijn geworden.

Zoals ieder jaar worden er op het 'FOTU' ook enkele winnaars uitgeroepen in het 'Concours de L'Ordinaire'. Dit jaar ging de hoofdprijs naar een blauwe Skoda Favorit uit 1992. De 33-jarige Tsjech is van de elf jaar jongere Simon Packowski, die de Skoda voor de grijpers weghaalde op de autosloop. De Favorit stond op de sloopnominatie vanwege een kapotte koppakking, maar Packowski gaf 'm een tweede kans. Hij reed volgens de jury ook 1.600 km om een setje originele hoofdsteunen op te halen. Als dát geen liefde is. Hij kreeg afgelopen weekend de hoofdprijs als beloning.

De tweede prijs was voor een rode Ford Mondeo Wagon uit 1999. Dat je daarmee ooit nog een prijs zou kunnen winnen op een autofestival, wie had dat gedacht? Het is ook nog eens een heel kaal uitgevoerde Mondeo, die ooit klaarstond voor een banger-race. Eigenaar Callum Bailey stak er maar liefst 6.000 pond in om 'm helemaal netjes te maken. Ga er maar aan staan. De derde prijs was voor Andy Smith en zijn knalgele Citroën Visa Club. Volgens de jury 'één van de drie overgebleven exemplaren'. We gaan ervan uit dat men het dan heeft over de rechtsgestuurde versies van deze specifieke uitvoering van de Visa. Bijzonder genoeg in elk geval. Het drietal levert een mooi kleurrijk plaatje op.