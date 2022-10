Hoe Volkswagen de Skoda Favorit verbeterde - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In de vroege jaren 90 vond Skoda in Volkswagen een westerse partner, die het merk de toekomst in kon helpen. Het eerste wapenfeit daarvan was een verbeteringsronde voor de Skoda Favorit. Precies dertig jaar geleden maakten we kennis met de geüpdatete Favorit.

Na een ellenlange ontwikkeling was in 1987 eindelijk één van Skoda's meest vooruitstrevende creaties ooit klaar: de Favorit. Vooruitstrevend? Jazeker, de Favorit was Skoda's eerste auto met een dwarsgeplaatste motor voorin en voorwielaandrijving. Het ontwerp kwam van Bertone, wat verder duidelijk maakte dat het Skoda menens was. Hoewel het dus allesbehalve een onaardige poging was om aan te haken bij de auto-industrie aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, had de Favorit nog genoeg ruwe randjes. Dat ontdekte Volkswagen ook wel toen het in 1991 een partnerschap met Skoda aanging.

Volkswagen, dat met een aandeel van 30 procent in 1992 al een aardige vinger in de pap had, vond het tijd om orde op zaken te stellen met de Favorit. De Duitsers namen de Tsjecho-Slowaakse creatie onder de loep en ontdekten verschillende punten waarop met betrekkelijk weinig inspanning winst te boeken was. Verfijning was het sleutelwoord, want daaraan ontbrak het hier en daar nog.

Er werd een aantal zaken aangepakt. Zo kwamen er betere remtrommels voor de Favorit, die de achterremmen krachtiger moesten maken en minder abrupt moesten laten aangrijpen. Volkswagen leverde nieuwe sloten voor de Favorit voor betere veiligheid en gaf 'm een ander vulkanaal voor de benzinetank. De oude had namelijk nogal de neiging om bij een volle tank simpelweg over te lopen, met een milieuvervuilende kliederboel als resultaat. Ook het interieurfilter werd verbeterd en de ventilator deed voortaan zijn werk stiller. Ook was het stiller qua gebrom van de motor, door betere geluidsisolatie van de motorruimte. Al met al moest het de kwaliteitsbeleving van de Skoda Favorit naar een hoger plan tillen, met als kers op de taart dat de carrosserie nu ook vrij was van ongelijke of al te ruime naden.

Was Volkswagen erin geslaagd om van de voor zijn prijs toch al niet al te verkeerde Favorit een hoogwaardiger product te maken? Nou, deels. Een test wees uit dat er nog wel bepaalde klachten waren die de update niet had weg weten te werken. Zo rook het bijvoorbeeld nog altijd 'niet echt aangenaam' in de Favorit. Een gevolg van de materialen die gebruikt waren. Diezelfde materialen zorgden er ook nog steeds voor dat de afwerking van het interieur niet bepaald westers aandeed. De kieren hier en daar waren bovendien nog wat te ruim naar onze smaak en ook de archaïsche krachtbron bromde ondanks de betere isolatie nog behoorlijk het interieur in. "Toch is de vooruitgang ten opzichte van oudere modellen goed zichtbaar. Kijken we echter met de Japanse kwaliteitsnormen in gedachten naar deze auto, dan wordt wel duidelijk dat moeder VW nog lang niet klaar is met de opvoeding van haar dochter."

De geschiedenis leert ons dat Skoda met Favorit-opvolger Felicia pas écht een grote stap zette. Dat had uiteraard te maken met het feit dat Volkswagen zich bij die auto van meet af aan met de ontwikkeling kon bemoeien. De Felicia verwees zijn voorganger resoluut naar de vergetelheid, al mag de Favorit niet vergeten worden als een belangrijke speler in Skoda's geschiedenis.