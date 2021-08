Skoda Enyaq populairder dan ID3 en ID4

De Skoda Enyaq verscheen wat later dan z’n tegenstrevers, die bij Volkswagen riant (ID3) of nipt (ID4) in 2020 op de Nederlandse markt verschenen. Sinds de afleveringen van de Enyaq in april van start gingen, is de Skoda echter stelselmatig populairder dan de auto’s waarmee hij zijn technische basis deelt. Zie ook het onderstaande schema, waarin de positie op de Nederlandse verkoopranglijst wordt weergegeven. De Skoda begeeft zich stelselmatig bovenaan de ranglijst, met zelfs twee fraaie tweede plekken. De ID4 hangt daar met een positie tussen de 33 en 19 riant onder, terwijl de ID3-verkopen helemaal zijn weggezakt. In Nederland staat de Enyaq tot nu toe op de 17e plaats dit jaar, de ID4 op de 45e en de ID3 op de 132e plaats.

Tabel: positie Nederlandse verkoopranglijst

2021 Enyaq ID4 ID3 april 12 19 150 mei 2 33 178 juni 2 22 158 juli 10 31 120

2020 als VW-piek

Specifiek voor de Nederlandse markt hoort er echter wel een opmerking bij. Omdat de ID3 en ID4 al in 2020 leverbaar waren, ontstond er toen een ware run op die modellen en zijn er zoveel mogelijk exemplaren gekentekend en verkocht. Ook nu is er nog een riante voorraad van ‘nieuwe’ ID3’s uit 2020, wat verklaart waarom er dit jaar nog maar 272 op kenteken zijn gegaan. Daarmee is de terugval in verkopen nog wat rianter dan bij de Tesla Model 3 na ‘knaljaar’ 2019, want in 2020 gingen er van dat model toch nog 8.373 stuks op kenteken en in 2021 966. De ID4 doet het dit jaar beter, maar moet met 1.515 exemplaren in de eerste zeven maanden van 2021 toch z’n meerdere erkennen in de Skoda Enyaq, die 2.551 afnemers vond.

Europa en Noorwegen

Aanleiding voor dit kleine onderzoekje is het nieuws dat de Enyaq z’n Duitse voorbeelden ook in de rest van Europa te slim af is. Automotive News Europe meldt dat de Skoda op de vijfde plaats staat op de lijst van populairste EV’s in dit werelddeel, waarmee de ID3 en ID4 ook hier worden afgetroefd. In Noorwegen, die andere belangrijke Europese EV-markt, is dat ook het geval.