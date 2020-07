Skoda Enyaq minimaal gecamoufleerd op pad

Bij Skoda hanteren ze nogal een wisselend beleid als het gaat om het camoufleren van testauto's. Nog geen maand geleden dook de Enyaq iV voor het laatst testend op en toen was de koets nog geheel ingepakt. Dat terwijl in maart de auto al grotendeels te zien was. Het blauwe exemplaar op deze nieuwe foto's volgt meer de lijn van die laatste. De elektrische Skoda is in grote lijnen al goed te zien, al zorgen wat slimme plakkers rond de koplampen en een vakkundig 'omgebouwde' achterkant ervoor dat we nog enigszins op het verkeerde been worden gezet.

Desalniettemin is al goed te zien dat de Enyaq een SUV-achtige wordt met een flinke dosis designelementen van de vorig jaar gepresenteerde Vision iV Concept. De scherp gevormde koplampen en de forse (ongetwijfeld grotendeels gesloten) grille hebben het conceptstadium grotendeels overleefd. Het grootste verschil is de achterkant, want de Enyaq krijgt een meer stationwagen-achtige daklijn, waar de Vision iV een schuin aflopende daklijn had.

Skoda houdt de kaarten niet bepaald tegen de borst als het aankomt op wat we technisch van de Enyaq mogen verwachten. De auto staat op het speciaal voor EV's ontwikkelde MEB-platform van de Volkswagen Group en onlangs liet Skoda al weten wat dat voor de Enyaq betekent. De 4,65 meter lange Tsjech begint op de bestellijst met de Enyaq iV 50. Die heeft een 52 kWh groot accupakket aan boord en een 148 pk sterke elektromotor op de achteras. Die moet goed zijn voor een actieradius van 340 km (WLTP). De Enyaq iV 60 staat daarboven en heeft een 179 pk sterke motor op de achteras. Een iets groter accupakket (58 kWh) moet een bereik van 390 km mogelijk maken. De topversie qua achterwielaandrijving is de Enyaq iV 80, met 204 pk vermogen en een bereik van 500 km dankzij een accupakket met 77 kWh capaciteit.

Wie liever voor vierwielaandrijving gaat, heeft ook genoeg keuze. De Enyaq iV 80X beschikt eveneens over het 77 kWh-accupakket, maar heeft twee elektromotoren (voor en achter) met een totaalvermogen van 265 pk. Hoever die komt, is nog niet bekend. De absolute topversie, de RS, is ook voorwielaangedreven. Die schopt het tot 306 pk met de twee elektromotoren en heeft ook het 77 kWh-accupakket aan boord. Laden kan met 2,3 kW, 11 kW of 125 kW (snelladen) laadvermogen. De Enyaq wordt later dit jaar onthuld en komt in het begin van 2021 op de markt.