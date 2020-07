Skoda Enyaq iV klaar voor onthulling

Skoda koppelt de mededeling waarin het de onthullingsdatum van de Enyaq iV vrijgeeft aan een afbeelding waarop het silhouet van de elektrische Tsjech is te zien. We hebben gepoogd de afbeelding lichter te maken, maar dat levert niets meer dan een extra boodschap van Skoda op: 'We zien je op 1 september in Praag'. Niet geschoten, altijd mis.

De Enyaq iV wordt de eerste auto van Skoda die van meet af aan als elektrisch model is bedoeld. De eerste EV van het merk is het echter niet, eerder presenteerde de Tsjechen namelijk al de Citigo iV. De Enyaq iV staat net als de ID.3 van Volkswagen en diens ID.4 gedoopte SUV-broer op het modulaire en strikt voor elektrische modellen bestemde MEB-platform. Gelukkig is al een stevige portie technische informatie van de SUV bekend. De Enyaq iV die je op termijn voor de deur kunt parkeren, is 4,65 meter lang en 1,62 meter hoog. Daarmee is -ie een stuk langer dan de reeds genoemde ID.3 van Volkswagen (4,26 meter). In de lengte overtreft de Enyaq iV de Nissan Qashqai met maar liefst 28 centimeter. De wielbasis komt met 2,77 meter overeen met die van z'n hatchbackbroer uit Wolfsburg. Achterin kan de Enyaq iV 585 liter aan spul meezeulen, daarmee doet de elektrische Tsjech slechts iets onder voor de Octavia Combi (610 liter).

Voor zover bekend komt de Enyaq iV in diverse uitvoeringen op de markt. De instapper krijgt een 52 kWh accupakket en heeft een 148 pk elektromotor die de achterwielen aandrijft. Deze versie zou goed zjin voor een actieradius van zo'n 340 WLTP-kilometers. Een stapje daarboven komt een type met een 58 kWh accupakket en een 179 pk elektromotor, goed voor een WLTP-bereik van 390 kilometer. Hoger op de ladder staat de ook achterwielaangedreven variant met een 77 kWh accupakket. Deze 204 pk-versie moet volgens Skoda goed zijn voor een actieradius van 500 kilometer.

Liever meer houvast? Geen probleem, er komen namelijk ook twee vierwielaangedreven versies die allebei over het 77 kWh accupakket beschikken: de 80X en de RS. De 80X heeft elektromotoren en levert 265 pk, terwijl de RS-versie het tot 306 pk schopt. Die RS is in staat om in 6,2 tellen naar 100 km/h te sprinten en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Beide vierwielaangedreven versies hebben een actieradius van 460 kilometer. Skoda belooft een maximum trekgewicht van 1.200 kilo voor de RS-uitvoering.

Later dit jaar rollen de eerste exemplaren van de Enyaq iV van de band in Mladá Boleslav, de stad waar het hoofdkwartier van Skoda is gevestigd. Begin volgend jaar staat de EV bij de Nederlandse dealers.