Skoda boekt winst ondanks flinke verkoopdaling

Skoda heeft over 2020 winst weten te boeken, al is het fors minder dan een jaar eerder. De Tsjechische fabrikant kreeg net als vrijwel iedereen te maken met een stevige verkoopdaling door de pandemie.

Skoda sluit boekjaar 2020 toch nog redelijk positief af. Het merk maakt bekend dat het een operationele winst geboekt heeft van €756 miljoen. Dat klinkt als heel wat, maar het is wel 54,5 procent minder dan een jaar eerder, toen dat nog op €1,66 miljard uitkwam. Toch zal men in Tsjechië ongetwijfeld tevreden zijn dat het in ieder geval zwarte cijfers weet te schrijven. De omzet daalde ook, maar minder hard. Met €17,08 miljard lag dat 13,8 procent lager dan in 2019.

Uiteraard hebben forse verkoopdalingen en diverse productiepauzes de resultaten behoorlijk gedrukt vorig jaar. De verkoopcijfers liegen er niet om: Skoda verkocht in 2020 nog nipt meer dan 1 miljoen auto's, 19,1 procent minder dan in 2019. De grootste klappen vielen in Oost-Europa (-20,8 procent) en China (-38,7 procent). In ons deel van Europa verkocht Skoda 434.500 auto's in 2020, 16,5 procent minder dan een jaar eerder.

In absolute aantallen was China ondanks de enorme daling nog de grootste markt, daar verkocht Skoda 173.000 auto's. Duitsland, Rusland, thuisland Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk maken de top 5 compleet. Het meest populaire model was traditiegetrouw de Octavia. Daarvan verkocht Skoda er in 2020 257.400. De Karoq volgt op plaats twee, met 137.200 stuks. De Kodiaq (131.600), Kamiq (128.500) en Fabia (105.500) volgen daarna. De inzet op meer SUV's/cross-overs blijkt dus geen loze exercitie voor Skoda. Opvallend is ook de verkoop van de Rapid. De hier niet meer leverbare compacte sedan doet het in groeimarkten nog behoorlijk, want daarvan verkocht Skoda er in 2020 nog 79.700.

Investering

Skoda verwacht uiteraard dat 2021 in ieder geval voor de verkopen een beter jaar zal blijken. Tegelijkertijd zal de kas van het merk wel een klap extra krijgen, want in de komende vijf jaar trekt Skoda €2,5 miljard uit om te investeren in elektrische mobiliteit. Het gros daarvan, €1,4 miljard, steekt het merk in de ontwikkeling van meer elektrische modellen. €650 miljoen gaat in 'digitalisering' zitten, software dus vermoedelijk. €350 miljoen moet onder meer ten goede komen aan het klaarstomen van fabrieken voor de komst van meer op MEB-leest geschoeide modellen. Dat moet vooral in Kvasiny gaan gebeuren, waar ruimte voor vrijgemaakt wordt door de Superb-productie naar Bratislava te verhuizen. Ook spreekt Skoda de wens uit om 'ooit' een 'gigafabriek' te openen in Tsjechië, dus mogelijk komt er nog een investering bovenop.