Simca 1501 (1968) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Iedere Simca die je in het wild treft, is even een tweede blik waard. Zeker als het zo'n oudje is als deze Simca 1501, want die zijn al best lang vrijwel onvindbaar in het openbaar.

Nog maar twee weken geleden rolden we een prachtige Simca Horizon op het digitale podium van 'Liefhebber Gezocht'. Nu mag een andere Simca alle aandacht pakken in 'In het Wild'. Cees van Wingerden spotte deze Simca 1501 langs de kant van de weg en heeft daarmee een zo goed als uitgestorven auto op de gevoelige plaat vastgelegd. We danken hem uiteraard vriendelijk voor het delen van de foto's, want niet eerder kwam in deze rubriek een 1501 voorbij. Dat zegt wel wat.

Het is overigens niet de oudste Simca die de revue passeerde in In het Wild. Dat is de Aronde die zeven jaar geleden het podium pakte. Deze 1501 rolde zes jaar later van de band in Frankrijk en heeft inmiddels 53 jaartjes op de teller staan. Dat hij zo oud is geworden, is ongetwijfeld het resultaat van een hoop liefde, of hij heeft tot zijn import in Nederland in 2007 in een droog klimaat gebivakkeerd. Zoals veel van zijn tijdgenoten was de Simca 1501 namelijk een makkelijk doelwit voor roest. Volgens de overlevering zouden zelfs nieuwe exemplaren er soms al niet geheel vrij van zijn geweest.

Deze rode 1501 staat er weliswaar niet puntgaaf bij, maar de mindere puntjes mogen eigenlijk geen naam hebben. Het belangrijkste is dat-ie er nog is! En reken maar dat het nog een belevenis is om in zo'n Simca te rijden. Het is inmiddels allemaal zeer verouderd, maar voor hun tijd waren het opvallend comfortabele auto's. Wat dat betreft hield Simca de naam die Franse auto's hadden hoog.

Zoals de 'naam' al zegt, heeft de 1501 een (bijna) 1,5-litevierpitter in zijn neus, waar de uiterlijk grotendeels gelijke 1301 een 1,3-liter had. Eenvoudige door Simca zelf ontwikkelde krachtbronnen, waarmee in principe weinig miskan gaan. Zolang je vooral de koets maar in de gaten houdt, kan een Simca oud worden. Dat bewijst deze wel. Sinds 2020 geniet de huidige eigenaar ervan en we hopen dat deze grote broer van de Simca 1000 nog voor veel mooie kilometers kan gaan zorgen.

Wil je graag meer weten en zien over de Simca 1501? Kijk dan zeker deze video uit 2015 eens terug!