Simca Horizon (1980) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Zo af en toe schotelen we je nog wel eens een auto voor die nog even van gele platen voorzien moet worden. Simpelweg omdat het aanbod ervan in Nederland niet bepaald uitpuilt. Deze Simca Horizon is er ook zo eentje. Wat een geweldige 'nieuwkomer' op 's lands wegen!

In de categorie 'nagenoeg uitgestorven auto's' kon je gisteren al een blik werpen op een Seat Ronda, vandaag parkeren we deze Simca Horizon op je beeldscherm. Volgens onze gegevens nóg zeldzamer dan de Ronda, als we ons beperken tot de als (Chrysler-)Simca geregistreerde Horizons. Daar staan er nog slechts 14 van op Nederlands kenteken. Dit exemplaar hoort er met zijn Franse platen nog niet bij, maar de bedoeling is dat dat gaat veranderen.

Het is alleen al een bijzondere Horizon omdat het één van de allerlaatste als Simca gebadgede Horizons is. Hij komt namelijk uit 1980 en toen ging de nog vrij jonge Horizon hier al verder als Talbot wegens de overname van Chrysler Europe door PSA. De Talbot Horizon was veel langer leverbaar (tot 1987) en daarvan zijn er in Nederland ook nog wat meer over.

Hoewel het dus vanwege zijn zeldzaamheid een bijzonderheid is, is deze Horizon verder de eenvoud zelve. De Horizon was een doordacht model, goed voor de titel Auto van het Jaar 1979, maar het was toch vooral een ietwat anoniem massaproduct. Een auto die bovendien aan de roestduivel een geduchte vijand kon hebben en het mede daarom (net als veel tijdgenoten, overigens) vaak niet tot al te hoge leeftijd schopte.

Het is dus nogal wat dat er nog een 43-jarige Horizon opduikt met slechts zo'n 45.000 okm p de teller en, ondanks de niets verhullende witte kleur, nergens een opvallend bruin randje. In het interieur en onder de motorkap ziet het er ook al haast verdacht netjes en schoon uit. Dat deze Horizon volgens de aanbieder uit Parijs is gehaald, waar parkeren een kwestie is van zo min mogelijk schade maken tijdens het wegduwen van een andere auto, maakt het nog opmerkelijker.

Wat er allemaal waar is van het verhaal over de historie van deze auto, dat is nog maar de vraag. Feit is dat hier een keurige Horizon lijkt te staan die, hoe kan het eigenlijk anders bij een Horizon tegenwoordig, naar een liefhebber moet. Wel eentje die bereid is om €5.950 neer te leggen voor een auto die ooit op betrekkelijk jonge leeftijd waarschijnlijk nog maar een tiende daarvan waard was. Het kan verkeren!