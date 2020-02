Shell wil grootste Europese waterstofproject opzetten

Shell en Gasunie willen het grootste waterstofproject van Europa opzetten in de haven van Delfzijl. Met stroom uit een groot windpark moet daar tegen 2030 waterstof worden geproduceerd, zo is het plan van de partijen.

Aan ambitie ontbreekt het niet. De partijen willen een windpark bouwen met een capaciteit van 3 tot 4 gigawatt. Dit zou één van de grootste windprojecten ter wereld worden. Uiteindelijk zou de omvang tegen 2040 moeten groeien naar een vermogen van 10 gigawatt. Een dergelijk windpark zou net zoveel stroom produceren als 12,5 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken. Die groene stroom wordt dan gebruikt om waterstof mee te produceren. Komen alle plannen rond, dan zou het project in 2040 jaarlijks 800.000 ton groene waterstof kunnen produceren. Dit zou de uitstoot van 7 megaton CO2 per jaar schelen.

Vergroening industrie

"In Noord-Nederland bouwen we al actief aan de groene industrie van de toekomst", zegt Groningen Seaports-topman Cas König. "Zo gebruikt een belangrijk deel van de industrie in Delfzijl al waterstof en is de bouw van Europa's grootste groene waterstoffabriek in onze havenstad dichtbij." Voor de komende tijd blijft het bij plannen. Eerst wordt gekeken hoe haalbaar het project eigenlijk is. Dit traject moet tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Daarna moet er ook nog met overheden worden gesproken over wetgeving en beleid. Wel heeft het project de steun van de provincie Groningen.

De komst van het nieuwe project zou een goede boost voor de auto-industrie kunnen zijn. Aan het einde van dit jaar is het namelijk mogelijk om op twintig plekken waterstof te tanken. De nieuwste waterstofstations worden door Holthausen Energy Points in het Amsterdamse havengebied en in Groningen aangelegd.