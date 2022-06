Sergio Pérez heeft nekblessure door crash in Canada

Waar Red Bull-coureur Sergio Pérez in Monaco en (in mindere mate) in Bakoe nog een vorm liet zien die hoop gaf voor zijn titelaspiraties, was zijn optreden in Canada een stuk minder indrukwekkend. De Mexicaan zette zijn RB18 in de muur in de kwalificatie en moest zondag een inhaalrace rijden. Die kwam vroegtijdig tot een einde door een technisch mankement. De crash in de kwalificatie blijkt, hoewel het niet heel hard ging, meer gevolgen te hebben gehad. Pérez kampt met een nekblessure.

In gesprek met het Mexicaanse Inter laat de coureur weten een 'sterke contractuur' te hebben in zijn nek. Een pijnlijke samentrekking van spieren waardoor de nek in een abnormale stand gefixeerd kan blijven. Een gevolg van de klapper van zaterdag. Pérez stelt dat de blessure pas later aan het licht kwam: "Ik herstel nu van een sterke contractuur in mijn nek die ik eerst niet voelde. Daarna deed het veel pijn, maar over het algemeen is alles in orde." De 32-jarige stelt dat hij nu aan het revalideren is en hij hoopt in Silverstone (waar over anderhalve week de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat), er weer bij te zijn.