Sebastian Vettel naar Formule 1-team Aston Martin

Nog voor het seizoen 2020 van start ging maakte Ferrari bekend dat Sebastian Vettel volgend jaar niet meer voor de Scuderia in actie komt. Sindsdien was het dus zoeken naar een nieuwe plek voor de viervoudig wereldkampioen en die is nu gevonden. In tegenstelling tot de eerdere beweringen van de teambaas van Racing Point, is Vettel dus wél gecontracteerd voor volgend jaar. Het team, dat dan als Aston Martin verdergaat, heeft de Duitse coureur vastgelegd voor 2021 'en daarna'. Voorlopig zit Vettel dus wel even geramd.

Voor de 33-jarige is het een interessante stap om bij dit team te gaan rijden. Ferrari, waar hij met een behoorlijk roerig einde vertrekt, is totaal niet competitief dit jaar. Racing Point is dat wel, waarschijnlijk is Vettel daarmee volgend jaar in een kansrijkere positie. Een nieuwe wereldtitel lijkt voorlopig nog even een brug te ver, al kunnen de reglementswijzigingen van 2022 mogelijk voor een interessante opschudding van het veld zorgen. Vettel heeft de broodnodige ervaring in ieder geval op zak, met 53 overwinningen en 120 podiumplaatsen. De Duitser vormt komend seizoen bij Aston Martin een koppel met de Canadees Lance Stroll, die daarmee zijn derde seizoen bij het team ingaat.