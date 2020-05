Sebastian Vettel verlaat F1-team Ferrari

Na zes seizoenen bij Ferrari houdt Sebastian Vettel (32) het voor gezien. De wereldberoemde renstal en de uit Heppenheim afkomstige coureur verlengen hun dit jaar aflopende contract niet. "Dit besluit is door Sebastian en ons genomen en voelt voor beide partijen het beste", verklaart teambaas Mattia Binotto. "Er was geen specifieke aanleiding voor dit besluit, behalve ons gezamenlijke en vriendschappelijke gevoel dat we beter ieder onze eigen weg kunnen gaan om onze eigen doelen te bereiken", aldus de Italiaan. Vettel zelf voegt eraan toe dat geld geen enkele rol speelt, maar dat er simpelweg geen behoefte meer is om samen verder te gaan. Hij hoopt het huidige seizoen (dat nog steeds van start moet gaan) nog wel voor mooie momenten voor Ferrari en haar fans te zorgen. Het is nog niet bekend wie Vettel gaat opvolgen. In de wandelgangen worden Daniel Ricciardo en Carlos Sainz genoemd. Wereldkampioen Lewis Hamilton blijft naar alle waarschijnlijkheid ook na dit jaar aan Mercedes verbonden.

Vettel kwam in 2015 in dienst bij de Scuderia, met reeds vier wereldtitels op zak. Die behaalde hij allemaal bij Red Bull Racing in het V8-tijdperk van de Formule 1. Toen de huidige hybride aandrijflijn haar intrede deed, viel Red Bull qua vorm flink terug en besloot Vettel in de voetsporen van idool Michael Schumacher te treden door naar Ferrari over te stappen. Het ultieme doel was natuurlijk de wereldtitel, maar dat is nog niet gelukt. Wel sleepte Vettel 14 overwinningen voor Ferrari binnen en had hij in 2017 en 2018 lange tijd een serieuze kans op de titel. Of het hem dit jaar alsnog gaat lukken, valt te bezien. Ferrari's vorm in de wintertests wekte weinig vertrouwen. Het Formule 1-seizoen van 2020 gaat waarschijnlijk van start in Oostenrijk, begin juli.