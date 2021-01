Seat Tarraco krijgt 245 pk sterke benzineversie

Seat breidt het internationale leveringsgamma van zijn grootste SUV uit met een nieuwe benzineversie. De Seat Tarraco krijgt de beschikking over de 245 pk sterke aandrijflijn die we onder meer kennen van de Volkswagen Golf GTI.

Seat zet een nieuwe motorversie op de internationale prijslijst van de Tarraco. De SUV maakt kennis met een 245 pk sterke 2.0 TSI, een viercilinder benzinemotor die zijn krachten via een DSG-automaat met zeven versnellingen én 4Drive over alle vier de wielen verdeelt. Waar kennen we die aandrijflijn van? Precies, van de Volkswagen Golf GTI.

De sportiefste Tarraco sprint in 6,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h, de topsnelheid is vastgesteld op 228 km/h. Zowel de Tarraco met vijf als met zeven zitplaatsen komt met de nieuwe aandrijflijn op de markt. Ook is de Europese klant niet aangewezen op slechts één uitvoering. Zo is de Tarraco 2.0 TSI 245 DSG 4Drive beschikbaar als sportief uitgedoste FR én als luxueus aangeklede Xcellence.

Nederland

Seat Nederland laat vooralsnog in het midden of het de jongste topversie ook naar ons land haalt. Het zou ons echter niet verbazen als de importeur besluit de 245 pk sterke 2.0 TSI niet op de Nederlandse prijslijst te zetten. Later in dit eerste kwartaal staat de Tarraco PHEV namelijk bij de dealers. Die plug-in hybride met 150 pk sterke 1.4 TSI en een 116 pk krachtige elektromotor is namelijk ook 245 pk sterk. Het prijskaartje van de PHEV zal ongetwijfeld iets minder heftig zijn dan dat van de volledig benzine gestookte Tarraco 2.0 TSI 245 DSG 4Drive. Wel moet je met de PHEV genoegen nemen met een DSG met zes verzetten, een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 7,5 seconden en een topsnelheid van 205 km/h. Daar staat wel een elektrische actieradius van 48 kilometer tegenover.