Seat presenteert de Mii Electric

Met de Seat Mii Electric geeft het merk naar eigen zeggen zijn startschot in het elektrische segment. De aandrijflijn heeft sinds de onthulling van zijn Tsjechische tweelingbroer, de Skoda Citigo e iV, weinig verrassingen voor ons in petto. De Seat krijgt exact dezelfde 61 kW sterke elektromotor in de bodem gemonteerd. Het 36,8 kWh sterke batterijpakket zorgt bij de Seat dan ook voor herkenbare cijfers. De actieradius is op 265 kilometer vastgesteld, de topsnelheid is op 130 km/h begrensd. Bij een 7,2 kW-wisselstroomlader duurt het ongeveer vier uur om het accupakket tot 80 procent op te laden. Bij gebruik van een 40kW-gelijkstroomlaadpunt wordt diezelfde laadtijd tot een uur verkort. Daarnaast kan de Seat ook aan een 230V-aansluiting worden gekoppeld.

Op een paar EV-aanduidingen na blijft het uiterlijk van de Mii ongewijzigd. Nieuw zijn de optionele 16-inchwielen. Het interieur werd op materiaalgebruik iets meer aangescherpt. De Mii Electric is de eerste Seat die standaard is voorzien van Seat Connect, een smartphone-app die toegang geeft tot veel functies van de auto. Bestuurders weten zo altijd op de auto op slot is en kunnen met de app vooraf de airco bedienen.

De productie van de Mii Electric start nog voor de jaarwisseling en begin volgend jaar staat de auto bij de Nederlandse dealers. Gisteren werd bekend dat de Mii Electric de reguliere Mii op benzine zal vervangen. Hetzelfde geldt voor de Citigo.