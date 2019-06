Seat Mii Electric voor het eerst in beeld

De volledig elektrische Seat Mii zat er al even aan te komen, maar wordt nu voor het eerst (voor een klein gedeelte) getoond. Binnenkort volgt de wereldpremière voor een keertje niét in Spanje.

Seat kiest namelijk het Noorse Oslo als de plek voor de wereldpremière van de compacte gestekkerde Spanjaard. De Scandinavische plek is de eerste stad waar het merk stopt met zijn ‘Seat on Tour’. Na Oslo beleeft de Mii Electric publieke debuuts in Liverpool, Parijs en Milaan. Data wordt opvallend genoeg niet gedeeld. Over specificaties of actieradius laat Seat nog niks weten, maar de kans is groot dat Seat dezelfde techniek gebruikt als Skoda in de pas onthulde Citigo e iV. Het Tsjechische tweelingbroertje van de Mii krijgt een 36,6 kWh groot accupakket in de bodem verwerkt. De auto zou daarmee 265 WLTP-kilometers ver moeten komen.

Net als de elektrische Citigo lijkt de Seat aan de achterkant weinig te veranderen. Uiteraard krijgt hij, net als de Skoda, een toevoeging achter zijn naam opgespeld, maar de achterlichten lijken ongewijzigd. Aan de voorkant verwachten we minimale veranderingen op een dichte grille na. Seat opent de voorbestelling van de Mii Electric aankomende september waarna de auto net voor de jaarwisseling op de openbare weg verschijnt. De Mii is Seats startschot in het segment van de volledig elektrische auto’s. De el-Born, waarvan we recent de concept-car van ontmoette, volgt iets later.