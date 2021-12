Seat Leon autonoom de weg op als 'Diana'

Terwijl Tesla in de VS al volop in de praktijk eigenaren kennis laat maken met zelfrijdende auto's, zijn andere merken nog druk bezig met de ontwikkeling hiervan. Zo ook Seat, dat nu een Leon de weg op stuurt die het gros van de taken van de bestuurder uit handen neemt. Seat noemt de Leon in kwestie 'Diana', naar eigen zeggen een verwijzing naar de gelijknamige Romeinse godin en beschermheilige. De auto is door Seat ontwikkeld in samenwerking met het Automotive Technology Center van Galicië en rijdt inmiddels rond op afgesloten stukken weg en parkeerterreinen.

De Seat Leon is uitgerust met vijf lidar-sensoren, vijf radars, zes camera's, twaalf echoapparaten en acht computers die de auto gezamenlijk een 360 graden 'zicht' van zijn omgeving geven. Het stelt de Leon in staat tot level 3 autonoom rijden. Dat houdt in dat de bestuurder het rijden grotendeels uit handen kan geven, maar op de openbare weg nog wel een oogje in het zeil moet houden.

Seat onderscheidt drie verschillende functies: Autonomous Chauffeur, Automated Valet Parking en Summoning. De eerste functie zorgt ervoor dat de bestuurder bij lage snelheden zelf geen start- en stopmanoeuvres meer uit hoeft te voeren. Automated Valet Parking houdt in dat de auto zelf een parkeeractie kan uitvoeren zonder ingrijpen van de inzittende. Summoning is tenslotte de meest uitgebreide functie. Daarmee kan de Leon iemand ophalen op een gewenste locatie en vervolgens zelf naar een bestemming brengen. Via een app is de auto dan op te roepen, waarna deze komt voorrijden en de deuren opent om je binnen te laten.

Dat laatste zou betekenen dat de auto dus een deel geheel zelfstandig rijdt zonder iemand erin, wat level 5 autonoom rijden is. Dat is nu echter nu nog niet op de openbare weg mogelijk, maar Seat test er dus al wel mee op afgesloten stukken weg. Wanneer we level 3 autonoom rijden in de praktijk kunnen meemaken in een Seat, is nog niet bekend. Het is dankzij Diana in ieder geval weer een stap dichterbij.