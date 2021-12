Stellantis en BMW met elkaar in zee voor autonoom rijden

Stellantis licht dinsdag tijdens 'Software Day' toe wat er de komende jaren op softwaregebied verwacht mag worden. Daarbij doet het concern uit de doeken dat BMW aanhaakt bij Stellantis' inspanningen om gedeeltelijk zelfrijdende auto's een realiteit te maken. Onder de noemer STLA AutoDrive wordt autonoom rijden tot level 3 (waarbij de bestuurder alleen nog een oogje in het zeil moet houden en verder niets hoeft te doen) mogelijk gemaakt met auto's van het concern en BMW komt ook aan de ontwikkelingstafel te zitten.

Uiteindelijk zullen dus auto's van beide concerns van dezelfde software-architectuur gebruikmaken. AutoDrive begint bij level 2 autonoom rijden en wordt in de loop der tijd via OTA-updates bijgewerkt tot level 3. Verder zijn de plannen nog redelijk in nevelen gehuld. De samenwerking tussen BMW en Stellantis komt niet geheel uit de lucht vallen. BMW en Fiat Chrysler Automobiles maakten in augustus 2017 bekend samen naar autonome auto's toe te willen werken. Fiat Chrysler is inmiddels gefuseerd met Groupe PSA tot Stellantis. Het doel dat toen gesteld werd, vol-autonome auto's in 2021, is overigens nog niet helemaal bereikt. De nieuwe doelen met AutoDrive zijn ook iets bescheidener van aard.

Stellantis en BMW hebben nog een verbindende factor: Foxconn. Het Taiwanese techbedrijf waarmee Stellantis sinds dit jaar samenwerkt op het gebied van connectiviteit. Essentieel voor autonoom rijden. Foxconn is op zijn beurt gelinkt aan BMW vanwege zijn doel om elektrische auto's op BMW-basis aan de man te brengen in Saoedi-Arabië. Foxconn speelt bij deze samenwerking tussen Stellantis en BMW een belangrijke rol.

Nieuwe software

Stellantis maakt tijdens 'Software Day' bekend dat het samen met Foxconn werkt aan STLA AutoDrive, maar ook aan 'STLA Brain'. Dat tweede is een nieuwe software-architectuur die geïmplementeerd wordt in de elektrische auto's op de nieuwe dedicated EV-platformen waarop vanaf 2024 de eerste modellen verschijnen.

Een onderdeel van STLA Brain is 'STLA SmartCockpit'. Daarmee worden volgens Stellantis 'de digitale levens van inzittenden naadloos geïntegreerd in de auto, om zo een geheel naar wens aan te passen derde leefomgeving te creëren'. Mooi woorden, maar wat betekent het concreet? Reken op verder ontwikkelde zaken als navigatie, een spraakassistent en een 'winkelomgeving' waarop extra opties voor de auto's aangeschaft kunnen worden. Dat moet allemaal zo persoonlijk mogelijk aanvoelen en maatwerk leveren door middel van de meest recente kunstmatige intelligentie. Ook hiervoor geldt dat dit in de auto's op de STLA-platformen vanaf 2024 voor het eerst aangetroffen kan worden.