'Seat gaat miljardenproject Spaanse EV-industrie leiden'

"70 jaar geleden zette Seat Spanje op wielen, nu zetten we Spanje op elektrisch aangedreven wielen." Met die gevleugelde woorden maakt Seat-topman Wayne Griffiths vandaag bekend dat Seat een miljardenproject voor de Spaanse auto-industrie gaat leiden. Ook is het merk leidend bij de totstandkoming van de aanstaande kleinere EV's van de Volkswagen-groep.

Na Duitsland is Spanje de grootste speler van de Europese auto-industrie. Ook wanneer de elektrische auto bereikbaarder is voor de massa, wil het land graag dat dat zo blijft. De Spaanse regering reserveert daarom 877 miljoen euro subsidie voor de ontwikkeling van de EV-industrie in het land. Seat maakt nu bekend akkoord te gaan met het in ontvangst nemen van het grootste deel van die subsidiepot: 397,4 miljoen euro. Met behulp daarvan gaat het merk een project leiden waaraan zeker 60 aan de Volkswagen-groep gelinkte bedrijven deelnemen, zo stelt persbureau Reuters. In totaal investeert het collectief met het project ruim 10 miljard euro in de Spaanse auto-industrie.

Nieuwe accufabriek

De plannen behelsen onder meer een nieuwe accufabriek in Sagunto (nabij Valencia) en het ombouwen van Volkswagens fabrieken in Pamplona en Martorell voor de productie van EV's. Dat die in Martorell omgebouwd zou worden, wisten we al. Uit die fabriek zullen de aanstaande drie kleinere EV's van de Volkswagen-groep rollen. Hoewel die de badges van Volkswagen, Skoda en Cupra gaan dragen, maakt Seat nu bekend de ontwikkeling ervan te leiden. Het drietal moet vanaf 2025 op de markt zijn. De fabriek in Pamplona produceert momenteel nog de Volkswagens Taigo, T-Cross en Polo.

De ontwikkeling van kleinere auto's op Volkswagens ingekorte MEB-platform wordt dus geleid door Seat. Onlangs hintte Volkswagen-topman Thomas Schäfer overigens dat Seat, waarvan de toekomst verder ongewis is, een 'mobiliteitsmerk' kon worden. Of hij daarmee bedoelde dat het merk een sleutelrol gaat spelen in de ontwikkeling van de Spaanse EV-industrie, is onwaarschijnlijk. De eventuele verkoop van nog niet onthulde, nieuwe auto's met een Seat-badge erop, is dat echter evengoed. Immers, ook nu het merk vrij groot nieuws te melden heeft, blijft het daarover angstvallig stil. Wel is het merk er trots op een sleutelrol te gaan spelen in de industrie voor 'betaalbare' Europese EV's.