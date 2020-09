Seat Arona weer leverbaar met 1.5 TSI

In augustus schrapte Seat de 1.5 TSI Evo uit de prijslijst van de Arona. Die 150 pk en 250 Nm sterke benzinemotor was alleen verkrijgbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Seat zet nu de 1.5 terug op de prijslijst, maar naar de handbak kun je fluiten. De Arona met 1.5 TSI is voortaan standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie. Daarmee sprint de Arona in 8,2 tellen naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 210 km/h.

De 1.5 TSI Evo is alleen te koop in combinatie met de uitvoeringen FR Business Intense en de nieuwe topuitvoering FR Business Intense Plus. De eerste kost € 31.850, voor de tweede ben je € 32.950 kwijt. De FR Business Intense Plus is standaard uitgerust met het 8-inch Media Nav-infotainmentsysteem, parkeersensoren voor en achter, Park Assist, sportstoelen, een licht- en regensensor, 17-inch lichtmetaal en adaptieve cruisecontrol. De FR Business Intense Plus gaat daar met zijn full-ledkoplampen, Virtual Cockpit, WinterBack en speciale interieurbekleding overheen. Ook nieuw is de Style Business Intense Plus-uitvoering, die het zonder de FR-letters moet doen en dus meer is toegespitst op comfort. De Style Business Plus is niet verkrijgbaar in combinatie met de 1.5 TSI-machine, maar kan wel worden uitgerust met de 95 pk en 115 pk sterke 1.0 TSI's. Voor de kilometervreters kan hij kan ook in combinatie met de 1.6 TDI van 95 pk worden geleverd.

De nieuwe Arona-uitvoeringen zijn per direct te bestellen.