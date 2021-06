In Rusland is men nu echt begonnen met de serieproductie van de Aurus Senat. De 'burgerversie' van Vladimir Poetin's staatslimousine.

De Russische president Vladimir Poetin laat zich maar wat graag rondrijden in zijn eigen staatslimousine, de Aurus Senat. Hoewel hij een zekere mate van onaantastbaarheid niet schuwt, wordt het voor 'het gewone volk' ook mogelijk om zich enigszins zoals Poetin door het verkeer te begeven. Alweer bijna drie jaar geleden kwam Aurus namelijk met een kortere variant van de Senat, die voor 'iedereen' op de markt komt. Het heeft even geduurd, maar nu is men werkelijk begonnen met de productie van deze Senat.

Hoewel de Senat natuurlijk een pronkstuk voor de Russische auto-industrie moet zijn, is er voor het ontwerp goed over de schutting gekeken bij een Europees merk, Rolls-Royce. Ook de techniek heeft genoeg westers in zich. Zo is de 4,4-liter biturbo-V8 ontwikkeld met hulp van Porsche. Een krachtbron die samen met een elektromotor net geen 600 pk systeemvermogen genereert. Die stuurt z'n krachten via een negentraps automaat naar alle vier de wielen en daarmee weet de dik 2.700 kilo zware Senat vanuit stilstand in krap 6 seconden naar 100 km/h te speren. De topsnelheid: 250 km/h. Ook zit er een wél volledig Russische 6.6 V12 in combinatie met een elektromotor in de pijplijn die volgens de laatste berichten maar liefst 830 pk systeemvermogen mobiliseert.

De weelderig aangeklede Senat, die met z'n 5,6 meter lengte toch nog even een meter korter is dan die van Poetin, rolt vanaf nu van de band. Reuters tekent op dat Aurus dit jaar 200 tot 300 Senats wil bouwen. Eerder gaf Aurus aan dat het toe wil werken naar een jaarlijkse productie van 10.000, maar het is niet helder of dat doel nog steeds staat. Met een prijskaartje van omgerekend zo'n € 200.000 zullen de meeste Russen 'm waarschijnlijk toch even laten staan.