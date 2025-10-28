Russische Lukoil verkoopt buitenlandse bezittingen

Met de maatregelen wil de Amerikaanse president Donald Trump Rusland onder druk zetten om de oorlog te beëindigen. Lukoil zegt zijn internationale bezittingen te verkopen vanwege "de invoering van beperkende maatregelen tegen het bedrijf en zijn dochterondernemingen door sommige landen". Het biedingsproces is volgens het bedrijf al gestart. Lukoil heeft 75 tankstations in Nederland. Die worden dus waarschijnlijk ook verkocht.

Het Verenigd Koninkrijk stelde eerder al sancties in tegen Lukoil, Rosneft en 44 zogenoemde schaduwvloottankers, voornamelijk oude tankers waarvan de eigenaar niet bekend was. Dit soort schepen worden gebruikt om oliesancties te omzeilen. Demissionair premier Dick Schoof zei recent dat hij vindt dat de Europese Unie de sancties van de VS en het Verenigd Koninkrijk tegen de oliebedrijven moet kopiëren om de druk op de Russische president Vladimir Poetin verder op te voeren.