Rusland overweegt standaard alcoholslot in auto's

In Rusland gaan stemmen op om auto's af fabriek uit te rusten met een alcoholslot. Het moet een belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen.

Wie enigszins bekend is met tv-programma's waarin dashcamfilmpjes met de meest bizarre ongelukken worden getoond, weet ook dat veel van die filmpjes in Rusland zijn opgenomen. Uiteraard heeft dat te maken met het feit dat haast iedereen er wel een dashcam lijkt te hebben, maar ook dat er nogal wat aan te merken valt op de rijstijl van sommigen. In veel gevallen heeft dat te maken met alcoholgebruik, nog altijd een behoorlijk probleem in Rusland.

Om dat echt eens goed de kop in te drukken, wordt er door de overheid overwogen om elke nieuwe auto verplicht te laten voorzien van een ingebouwd alcoholslot. Dat apparaat, waarin de bestuurder moet blazen, zal afhankelijk van het geconstateerde promillage de auto wel of niet laten starten. Dat bericht Reuters op basis van berichtgeving in het Russische Kommersant. Eind dit jaar hoopt de overheid met een uitgewerkt plan te komen. Er zijn dan uiteraard ook een goede afspraken nodig met de autofabrikanten, want een dergelijke ontwikkeling kost uiteraard extra geld bij de productie. Eventueel kan het worden ingebouwd bij importeurs en dealers. Wie er in dat geval voor gaat betalen, moet nog blijken.