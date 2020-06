Lada Duitsland: 'Help ons in Europa te blijven'

Reeds een jaar geleden werd bekend dat Lada's moederbedrijf Avtovaz het niet meer ziet zitten om in ons deel van het continent nog Lada's te slijten. De belangrijkste reden die daarbij aangehaald werd, is dat het met de Europese uitstootnormen vragen om moeilijkheden is. Dat de verkoop hier niet zo lekker loopt, speelt ongetwijfeld ook mee. In Duitsland is nog altijd een importeur van het merk gevestigd en daar zijn ze bepaald niet blij met dit besluit. "We hebben recent nog nieuwe dealerbedrijven opgestart," laat het in een verklaring weten. Volgens AutoBild zijn vorig jaar al de laatste Lada's verkocht in West-Europa, maar de Duitse importeur trekt nu alsnog aan de bel.

"Lada heeft een breed scala aan nichemodellen die voor iedereen betaalbaar zijn. Daarbij heeft het merk hier al veertig jaar een trouwe groep fans en loyale kopers in Duitsland en de EU," zo vervolgt Lada Duitsland. Om de noodkreet kracht bij te zetten richting de hoge heren in Rusland, is men ook een petitie gestart. Daarmee hoopt de importeur Avtovaz ervan te overtuigen niet geheel de stekker uit Lada te trekken in onze contreien. Overigens gloort er mogelijk nog wel een klein beetje hoop, want vorig jaar klonken er nog geluiden dat Avtovaz met alliantiepartners Renault, Nissan en Mitsubishi wil kijken naar de mogelijkheden om van Lada een wereldmerk te maken.

Hier in Nederland is Lada al langere tijd niet meer officieel vertegenwoordigd. Het was nog wel een tijdje mogelijk om via een bedrijf Lada's in te laten voeren die bij de Duitse importeur vandaan kwamen. Volgens de laatste cijfers werden er in 2012 nog drie Lada's officieel nieuw op Nederlands kenteken gezet. Daarna is er misschien nog een handjevol via de Duitse weg binnengekomen, waaronder de Vesta waar AutoWeek ooit mee reed. Voor echt noemenswaardige aantallen moeten we terug naar de jaren 80 en vroege jaren 90. Toen gingen er hier opmerkelijke forse aantallen van de befaamde 2100-serie over de toonbank: 38.157 in totaal. Ook de 1200-serie en de Samara deden het hier goed, met respectievelijk 22.485 en 19.057 verkochte exemplaren. Wil je de petitie om Lada hier te houden ondertekenen, dan kan dat hier.