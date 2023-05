Ruim een derde van subsidie voor aanschaf elektrische auto is op

Ruim een derde van totale SEPP-subsidiepot die dit jaar beschikbaar is om de verkoop van nieuwe en gebruikte elektrische auto's te stimuleren, is leeg. Het deel dat bedoeld is om de verkoop van tweedehands elektrische auto's aan te jagen, raakt inmiddels beduidend sneller leeg dan het deel dat voor nieuwe EV's is gereserveerd. Dat blijkt uit een analyse door AutoWeek van de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de SEPP-subsidiepot waarvan op 10 januari het deksel werd afgedraaid, zit een bedrag van 99,4 miljoen euro. Daarmee wil de overheid de verkoop en private lease van nieuwe en gebruikte elektrische auto's stimuleren. Van die 99,4 miljoen euro is 67 miljoen euro bestemd om de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde (fiscale prijs) van maximaal €45.000 aantrekkelijker te maken. Daar kun je immers een tegemoetkoming van €2.950 op krijgen. Van die 67 miljoen euro is inmiddels 22,51 miljoen euro vergeven (33,6 procent).

Dat betekent dat er voor de aanschaf van 7.630 nieuwe elektrische personenauto's subsidie is aangevraagd. Er is nog 44,49 miljoen euro (66,4 procent) over. Er is dus nog voor 15.081 nieuwe elektrische auto's met een fiscale prijs van maximaal €45.000 budget over.

Tweedehands elektrische auto

Van de 99,4 miljoen euro die dit jaar aan SEPP-subsidie beschikbaar is, is 32,4 miljoen euro beschikbaar om de verkoop of private lease van elektrische occasions aan te jagen. Op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000 kun je een financiële stimulans van €2.000 ontvangen. Van de 32,4 miljoen euro is inmiddels 13,02 miljoen euro vergeven. Dat betekent dat het deel dat bestemd is voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto's voor 40,2 procent leeg is.

Op 26 april – vorige maand dus – was nog 'slechts' 32,9 procent van het voor de aanschaf van gebruikte EV's bestemde deel van de subsidiepot vergeven. Het deel dat voor de aanschaf van nieuwe EV's was bestemd, was vorig jaar rond deze tijd voor 30,6 procent leeg. De Nederlandse consument maakt relatief steeds meer aanspraak op SEPP-subsidie voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Inmiddels is voor 6.510 elektrische occasions subsidie aangevraagd. Er is nog voor 9.690 gebruikte elektrische auto's budget over.

Kijken we naar de totale SEPP-subsidiepot, dan zien we dat er nog 63,87 miljoen euro budget beschikbaar is (64,3 procent) en er dus voor 35,53 miljoen euro subsidie is aangevraagd (35,7 procent). De totale subsidiepot is inmiddels dus voor meer dan een derde leeg.