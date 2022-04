Ruim de helft van nieuwe elektrische auto's voor particulier

Het aandeel particulier gekochte elektrische auto's in de totale EV-verkoop blijft toenemen. In het eerste kwartaal van dit jaar is ruim de helft van alle geleverde nieuwe elektrische auto's aan een particulier afgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC.

Begin april deden Bovag, RAI Vereniging en RDC de kwartaalcijfers uit de doeken. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 78.539 nieuwe personenauto's geleverd. Daarvan waren er 12.385 volledig elektrisch, zo becijferen de brancheorganisaties. Dat betekent dat 16 procent van de in het eerste kwartaal van dit jaar geleverde auto's volledig elektrisch was, maar dat 84 procent dus gewoon een verbrandingsmotor onder de kap had. Het aandeel aan particulieren geleverde EV's ligt anno 2022 behoorlijk hoog, evenals het percentage EV's dat daadwerkelijk door een particulier is aangeschaft.

Van de 12.385 in de eerste drie maanden van dit jaar geregistreerde elektrische auto's werden er 6.508 aan particulieren geleverd. Dat is maar liefst 52,2 procent van het totaal. In dezelfde periode vorig jaar lag dat percentage nog op 34 procent. Van de 6.508 aan particulieren geleverde auto's zijn er 4.327 daadwerkelijk gekocht, de overige 2.181 kwam via een private lease constructie bij een privépersoon voor de deur te staan. Dat betekent dat 35 procent van de in het eerste kwartaal van dit jaar geleverde EV's door een particulier is gekocht. In de periode 2015 tot en met 2019 werd nog slechts 12 procent van alle in die jaren nieuw geregistreerde elektrische auto's op naam van een particulier gezet. In 2021 lag dat percentage op 21 procent.

Populairste nieuwe en gebruikte elektrische auto's

De Kia e-Niro is onder particulieren de populairste elektrische auto. Ruim 9 procent van alle aan particulieren geleverde elektrische auto's was zo'n elektrische cross-over. Op plek twee vinden we de Fiat 500E (8 procent), gevolgd door de Peugeot e-208 met een aandeel van 7 procent. In het eerste kwartaal zijn via de vakhandel 7.531 gebruikte elektrische elektrische auto's op naam van een particulier gezet. Dat zijn er ruim drie keer zoveel als in de eerste drie maanden van vorig jaar. De Renault Zoë is met een aandeel van 14 procent met afstand de populairste gebruikte EV onder particulieren, gevolgd door de Nissan Leaf (9 procent) en de Volkswagen e-Golf (7 procent).

Subsidie

De toename van het aandeel particulieren dat een nieuwe of gebruikte EV rijdt houdt ongetwijfeld verband met de SEPP-subsidie die je ook dit jaar weer op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto kunt krijgen. Er is dit jaar al voor zo'n 16.000 nieuwe en ruim 6.000 gebruikte elektrische personenauto's aanschafsubsidie aangevraagd. De totale subsidiepot bevat €91,4 miljoen, waarvan €71 miljoen is gereserveerd voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Daarvan is inmiddels zo'n €53 miljoen vergeven (74 procent). Er is nog zo'n €18 miljoen over, goed voor nog zo'n 5.500 nieuwe EV's. €20,4 miljoen van de totale subsidiepot is gereserveerd voor de aanschaf van een tweedehands elektrische personenauto. Van die €20,4 miljoen is inmiddels zo'n €12 miljoen vergeven (59 procent). Er is nog zo'n €8 miljoen beschikbaar, goed voor 4.160 gebruikte elektrische auto's. De financiële tegemoetkoming bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 bedraagt €3.350, voor gebruikte elektrische auto's met een oorspronkelijke cataloguswaarde van eveneens €45.000 bedraagt het subsidiebedrag €2.000.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto. In de markt voor een tweedehands elektrische auto? Neem dan vooral ons occasionaanboddoor.