Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Rolls-Royce Spectre ontkomt niet aan verlaging

En schroeft er 24-inch sloffen onder

6
Rolls-Royce Spectre Black Badge Spofec
Rolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge SpofecRolls-Royce Spectre Black Badge Spofec

Rolls-Royce staat al te boek als zeer exclusief en het label Black Badge doet daar al een schep bovenop. Voor wie het nóg exclusiever wil, heeft tuner Spofec de elektrische Spectre onder handen genomen.

Twee jaar geleden introduceerde het edele merk met de Spectre zijn eerste elektrische auto. Met zijn vanafprijs van zo’n vier ton is dat de minst dure Rolls-Royce in de catalogus. Hij heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 632 pk en 900 Nm. Wie daar nog niet voor warm loopt, kan voor de sportieve Black Badge, die uit dezelfde aandrijflijn 659 pk en 1.075 Nm perst.

Rolls-Royce Spectre Black Badge Spofec

Rolls-Royce Spectre

Nu Spofec, de Rolls-Royce-afdeling van Novitec, de Spectre Black Badge heeft aangepakt komen ook de Rolls-klanten die van uiterlijke aanpassingen houden aan hun trekken. De tuner ontwikkelde carrosseriedelen van koolstofvezel en zette de imposante elektromachine 3,5 centimeter dichter tegen het asfalt. Verder kun je een door Spofec opgedirkte Spectre herkennen aan de retro rode bies over de flanken en de enorme 24-inch wielen met niet minder dan achttien spaken. De specificaties blijven ten opzichte van de Spectre Black Badge ongewijzigd.

6 Bekijk reacties
Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Rolls-Royce Spectre AWD CITO GELEVERD Nw.Pr. Euro 675 K

Rolls-Royce Spectre AWD CITO GELEVERD Nw.Pr. Euro 675 K

  • 2024
  • 4.802 km
€ 479.888
Rolls-Royce Spectre 632 pk | Shooting Star | Massage | Bespoke Audio | Coachline | 23 Inch

Rolls-Royce Spectre 632 pk | Shooting Star | Massage | Bespoke Audio | Coachline | 23 Inch

  • 2025
  • 8.500 km
€ 449.950
Rolls-Royce Spectre | Shooting star Headliner | Massage | Bespoke audio | AWD 102 kWh

Rolls-Royce Spectre | Shooting star Headliner | Massage | Bespoke audio | AWD 102 kWh

  • 2024
  • 17.000 km
€ 479.950

Lees ook

Nieuws
Rolls-Royce Spectre

Ook elektrische Rolls-Royce Spectre niet veilig voor Novitec

Nieuws
Rolls-Royce Spectre Black Badge

Elektrische Rolls-Royce Spectre Black Badge: voor als 584 pk niet voldoende is

Autotest
Rolls-Royce Spectre Black Badge

Test: Rolls-Royce Spectre Black Badge - Tuning op topniveau

Autotest
Rolls-Royce Spectre

Test: Rolls-Royce Spectre – elektrische aandrijving past bij geen auto zo goed als deze

Nieuws
Rolls-Royce Spectre

Elektrische Rolls-Royce Spectre is minst dure Rolls in jaren

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.