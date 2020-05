Rolls-Royce presenteert exclusieve miniatuur-Cullinan

Normaal gesproken zijn auto's van Rolls-Royce het tegenovergestelde van bescheiden. Zeker de Cullinan is een imposante en zeer forse verschijning. Toch kunnen de Britten ook op kleine schaal mooi werk leveren. Dat toont het merk met dit schaalmodel van de Cullinan. Het model heeft een schaal van 1:8, dus hier staat een bijna 67 centimeter lange Cullinan op de foto. Voor een schaalmodel alsnog vrij fors, maar niets vergeleken met de 1:1 versie. Qua afwerking is het wel vergelijkbaar met de echte. Rolls-Royce zegt dat er per schaalmodel tot wel 450 manuren in zitten en dat het model uit ongeveer 1.000 verschillende onderdelen bestaat. Alles wordt met de hand in elkaar gezet.

Klanten kunnen een enorme lijst met voorkeuren afwerken. Zo is het schaalmodel leverbaar in alle kleuren waarin de normale Cullinan ook leverbaar is, zowel qua exterieur als interieur. Details worden allemaal met de grootste nauwkeurigheid met de hand aangebracht. Zelfs de 'coachline', een striping over de flanken van de koets, wordt met een minuscuul kwastje met de hand aangebracht. Het model heeft verder werkende verlichting, die met een afstandsbediening aan en uit te zetten is. Ook de dorpels zijn verlicht. Onder de motorkap ligt een miniatuurversie van de 6,75-liter V12 biturbo die uiteraard ook te bewonderen is als de kap wordt geopend. Het model staat op een glimmend zwarte plaat van bijna een meter lengte en daaroverheen past een glazen kap ter bescherming tegen vuil en stof.

Nu natuurlijk de grote vraag: wat moet dit kosten? Nou, voor mensen die al een Cullinan hebben gekocht en die 'm ook graag in het klein in de woonkamer zetten zal het losgeld zijn: € 15.500, om te beginnen. Wie helemaal losgaat qua persoonlijke wensen, kan de prijs opdrijven tot maar liefst € 25.000.