Rolls-Royce Cullinan als krachtigere Black Badge

De Rolls-Royce Ghost, Wraith én Dawn zijn al bekend met het fenomeen 'Black Badge', een naam die het van nobele Engelse merk plakt op sportiever ingestelde versies van zijn modellen. Nu is het de Cullinan die in een uiterst duister Black Badge-kostuum met man en macht op het podium wordt getild.

Om maar met de motorische verschillen te beginnen: de Cullinan Black Badge heeft een 600 pk en 900 Nm sterke 6,75-liter grote V12 in zijn imposante snuit, een twaalfcilinder die 29 pk en 50 Nm krachtiger is dan het blok in de 'reguliere' Cullinan. Dat is niet het enige technische verschil. De Cullinan Black Badge krijgt een een aangepaste versie van de achttraps ZF-transmissie van zijn milder ingestelde broer mee. Rolls-Royce spreekt verder van een directere gasrespons en een aangepast onderstel. Daarmee heeft de auto volgens zijn scheppers twee karakters. Wie het gaspedaal met goede manieren bedient, heeft volgens Rolls-Royce een rasechte 'tourer' als reisgenoot. Trap je het gas echter dieper in, dan moet de nog altijd ruim 2,5 ton wegende Cullinan zich ontpoppen tot een echte 'stuurmansauto'. Daarnaast worden de remmen beter geventileerd en heeft Rolls-Royce de slag van het rempedaal ingekort voor een directere reactie op het linker pedaal.

Vanbuiten is de Black Badge niet alleen te herkennen aan zijn zwarte lak, maar ook aan de brede reeks in een donkere kleur uitgevoerde details. De Spirit of Ecstacy op de neus is in zwartkleurig chroom uitgevoerd en ook de grille en de raamomlijstingen zijn op deze wijze uitgevoerd. De speciale Cullinan staat op nieuw 22-inch lichtmetaal waar zich rode remklauwen achter verschuilen. Natuurlijk wordt ook het binnenste van de Cullinan bedekt met veel, heel veel zwartkleurig leer- en houtwerk, al komen we net als op de buitenkant ook hier subtiele gele accenten tegen. Wat de Cullinan Black Badge moet kosten, houdt Rolls-Royce nog even geheim. Reken in ieder geval op een prijskaartje waar een nog angstaanjagender bedrag op is geschreven dan de ruim€ 415.000 die de 'normale' Cullinan moet kosten. Slik...