Rolls-Royce Ghost oefent op de ‘Ring

Rolls-Royce is een stapje verder in zijn ontwikkeling van de gloednieuwe Ghost, want de ontwerpers sturen de auto voor een oefenronde de befaamde Nürburgring op.

Jammergenoeg heeft Rolls-Royce nog niet de moeite genomen om zijn nieuwe limousine van enige camouflage te ontdoen. De Britten zijn ondertussen al een tijdje bezig met de opwarmronde van de Ghost, want de eerste camouflagebeelden belandden afgelopen februari al bij ons in de mailbox. Toen spelend in de sneeuw, nu op het circuit. Het is niet gek dat Rolls bezig is met de geheel nieuwe generatie, want na de hagelnieuwe Cullinan en Phantom ziet de Ghost er op z’n zachtst gezegd al wel wat verouderd uit. De auto blaast ondertussen dan ook al bijna elf kaarsjes op zijn verjaardagstaart uit.

In de basis blijft de Ghost in één oogopslag herkenbaar als een Ghost. Maar net zoals bij de Phantom is het geheel iets minder hoekig op papier gezet. De enorme grille in de neus blijft, de lampen worden iets ronder getekend. Hoewel platen van de binnenkant nog ontbreken, kunnen we daar met enige verbeelding al een schets van maken. Neem de meest luxueuze hout- en leersoorten en je komt dan waarschijnlijk al een heel eind. Onderhuids beloven de veranderingen groter te worden. Het hevig verbouwde platform van de BMW 7-serie wordt verruild voor een speciaal voor Rolls-Royce ontwikkelde basis. De eerdergenoemde Phantom en Cullinan delen dit platform ook. Voor motoren in de nieuwe Ghost kunnen we nog wel met een schuin oog op de prijslijst van de 7-serie kijken.

Het afscheidsfeestje voor de huidige Ghost is al in gang gezet, de nieuwe Ghost verwachten we na de jaarwisseling te ontmoeten.