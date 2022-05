Rolls-Royce Ghost: 700 pk en sinister

De 6,75-liter V12 van de Rolls-Royce Ghost levert 572 pk en 850 Nm en wekt in de sportievere Black Badge-versie zelfs 600 pk en 900 Nm op. De Duitse tuner Brabus deinst er niet voor terug om de Ghost een krachtkuur te geven. Het resultaat is 700 pk en 850 Nm sterk, voldoende om de 5,55 meter lange en zo'n 2,5 ton wegende sedan in slechts 4,6 seconden naar de 100 km/h te lanceren. Dat is niet eens zoveel rapper dan de Ghost Black Badge, die voor de o-100-sprint aan 4,7 tellen genoeg heeft. De topsnelheid van Brabus' Rolls-Royce Ghost is net als die van de 'reguliere' modellen gelimiteerd op 250 km/h.

Brabus geeft de Rolls-Royce Ghost een bonte verzameling uit koolstofvezel opgetrokken extraatjes. Aan de voorkant van de topsedan zien we dat terug naast de koplampen en de grille en in de voorbumper. Daarnaast plakt de tuner een extra lip onderaan de voorkant. Het reguliere Rolls-Royce-embleem is vervangen voor een exemplaar van Brabus en ook op de in 21- of 22-inch lichtmetalen wielen - in vier varianten leverbaar - zien we Brabus-badges.

Ook achter op de Ghost zie je geen beeldmerken van Rolls-Royce. Dat logo is hier eveneens vervangen door een Brabus-embleem en voor wie nog nog niet helder was wie deze sinistere creatie heeft verzorgd, schrijft Brabus zijn merknaam links op de achterklep uit. Daar krijgt een koolstofvezel spoiler een plek en onder aan de achterkant zien we een koolstofvezel paneel met daarin vier uitlaateindstukken, behorend bij een nieuw uitlaatsysteem met vlinderkleppen. Brabus past de luchtvering aan, waardoor de sedan tot 3 centimeter dichter tegen het asfalt komt te liggen. Net als bij nagenoeg alle creaties van de tuner is ook het interieur van de Ghost volledig naar smaak van de klant aan te passen,.